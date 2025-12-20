Аналитики выяснили, сколько россияне потратят на подарки к Новому году

Результаты исследования «Выберу.ру» показали, что 62% россиян планируют потратить на подарки больше отложенного бюджета, в то же время 21% участников исследования сообщили, что хотят уложиться в заранее определенные рамки, а 17% признались, что не устанавливают ограничений, воспринимая новогодние траты как важную семейную традицию, а не как часть финансового плана.
Наиболее затратными для россиян оказались подарки для ближайших членов семьи — об этом сообщили 44% участников исследования. Еще 31% рассказали, что существенную часть бюджета направили на подарки друзьям, родственникам и партнерам. Корпоративные презенты для коллег стали ключевой статьей новогодних расходов для 19% опрошенных. Оставшиеся 6% отметили, что их траты преимущественно пришлись на универсальные подарочные наборы и нейтральные презенты на всякий случай.
34% опрошенных россиян планируют приобрести детские товары и игрушки, 28% — косметику и парфюмерию, 21% — одежду и аксессуары, 10% — гастрономические наборы, а еще 7% — гаджеты и бытовую технику.
Рост расходов объясняется несколькими факторами: 32% опрошенных указали на рост цен в популярных подарочных категориях, особенно детских товарах, косметике и готовых наборах. Еще 26% признались, что совершали эмоциональные покупки, выбирая более дорогие варианты или добавляя лишние позиции. Около 24% рассчитывали на значительные скидки, но отметили, что акции оказались менее выгодными, чем они ожидали. Кроме того, 11% признались, что стараются выбирать более «статусные» подарки, чтобы произвести впечатление. Дополнительно 7% отметили, что часть покупок вовсе не была необходимой — они сделаны, чтобы соответствовать ожиданиям окружения.
Около 21% участников исследования планируют потратить на подарки до 5 000 рублей, чаще ограничиваясь символическими презентами. Еще 32% хотят уложиться в диапазоне от 5 000 до 10 000 рублей — это наиболее массовая группа расходов. Примерно 26% сообщили, что их траты уже составили или будут составлять от 10 000 до 20 000 рублей и, наконец, 15% опрошенных указали, что новогодний шопинг обойдется им более чем в 20 000 рублей, и около 6% из них потратят свыше 30 000 рублей.
