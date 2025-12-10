Россияне рассказали, на какие праздники дарят больше всего денег

Так, 68% респондентов сообщили, что предпочитают дарить деньги на дни рождения друзей и близких — за год этот показатель вырос на 18 процентных пунктов. При этом почти половина опрошенных отметили, что и сами хотят получать на день рождения финансовые подарки. По их мнению, это самый практичный и желанный вариант, так как он дает получателю свободу выбора. Средняя сумма подарков также увеличилась — с 2100 рублей до 3300 рублей.
Примечательно, что в этом году количество респондентов, предпочитающих дарить деньги на новый год, снизилось почти вдвое: с 25% до 13%. Одновременно с этим выросла популярность сувениров, сделанных своими руками. Среди тех, кто дарит деньги в новогодние праздники, почти половина указала, что бюджет ограничен суммой до 3000 рублей. При этом большинство респондентов (68%) предпочли бы получить на новый год нефинансовый подарок.
Традиция дарить деньги на свадьбах тоже переживает изменения: сейчас денежные подарки дарить планируют 72% опрошенных, тогда как еще год назад таких респондентов было 87%. При этом каждый десятый анкетируемый ответил, что заменил деньги «впечатлениями» и предпочитает дарить на свадьбу тур, билеты на самолет и другие атрибуты путешествий. Также возросла популярность коллективных подарков на торжество, когда коллеги или группа друзей объединяют финансовые усилия и дарят что-то крупное.
По данным опроса, средняя сумма свадебного подарка в 2025 году составляет 4800 рублей, в то время как в прошлом году она составляла 5100 рублей. Сами респонденты почти в 90% случаев хотели бы, чтобы на свадьбу им дарили деньги.
В этом году самой «щедрой» категорией опрошенных стали работники финансовой сферы в возрасте от 28 до 35 лет. На свадьбы эта группа респондентов дарит в среднем 6100 рублей с человека, на день рождения — 4200 рублей и на новый год — 3400 рублей. При этом самыми экономными оказались представители сферы образования, эта категория опрошенных более чем в 60% случаев хотела бы получать и дарить нефинансовые подарки. Средняя сумма их подарков составляет 3200 рублей — на свадьбу, 2100 рублей — на день рождения и 1200 — на новогодние праздники.
