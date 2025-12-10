Россияне рассказали, на какие праздники дарят больше всего денег

В этом году самой «щедрой» категорией опрошенных стали работники финансовой сферы в возрасте от 28 до 35 лет. На свадьбы эта группа респондентов дарит в среднем 6100 рублей с человека, на день рождения — 4200 рублей и на новый год — 3400 рублей. При этом самыми экономными оказались представители сферы образования, эта категория опрошенных более чем в 60% случаев хотела бы получать и дарить нефинансовые подарки. Средняя сумма их подарков составляет 3200 рублей — на свадьбу, 2100 рублей — на день рождения и 1200 — на новогодние праздники.