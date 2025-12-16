Аналитики выяснили, какие квартиры были самыми дешевыми в 2025 году

«Попадание в рейтинг “самых дешевых” квартир не зависит от числа комнат. Это сделки с недвижимостью, которую готовы продать “за любые деньги”. Почти всегда это объясняется или бесперспективностью дальнейшего проживания в населенном пункте или, если сам объект недвижимости имеет трудно устранимые недостатки», — отметили аналитики.
В «Циане» добавили, что нижний порог для стоимости квартир могут поставить 100 тысяч рублей, однако продавец может и снизить ее. Например, двухкомнатную квартиру в Пермском крае в доме, который был построен в 1962 году, (Кизел муниципальный округ, Центральный Коспашский поселок) готовы продать за 50 тысяч рублей.
За 100 тысяч рублей в России в 2025 году предлагают трехкомнатную квартиру в Смоленской области (Сафоновский район, деревня Николо-Погорелое). При этом площадь объекта составляет 51 квадратный метр, а расположен он в доме, требующем капитальный ремонт.
В Воркуте за 100 тысяч можно купить однушку площадью 28 квадратных метров в доме 1987 года постройки. Однако продавец предупреждает — ремонта в квартире нет.
«Все 3 населенных пункта с 100-тысячными вариантами — бывшие центры угледобычи и представляют собой населенные пункты, где резко сократилось население, ухудшилось качество инфраструктуры, мало вариантов для трудоустройства», — говорят в «Циане».
