Аналитики выяснили, какие квартиры были самыми дешевыми в 2025 году

В «Циане» добавили, что нижний порог для стоимости квартир могут поставить 100 тысяч рублей, однако продавец может и снизить ее. Например, двухкомнатную квартиру в Пермском крае в доме, который был построен в 1962 году, (Кизел муниципальный округ, Центральный Коспашский поселок) готовы продать за 50 тысяч рублей.