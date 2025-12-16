Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики выяснили, какие квартиры были самыми дешевыми в 2025 году

О том, сколько стоили самые дешевые объекты на рынке недвижимости России в 2025 году и где они располагались, Финансам Mail рассказали в «Циане».

Источник: Freepik

«Попадание в рейтинг “самых дешевых” квартир не зависит от числа комнат. Это сделки с недвижимостью, которую готовы продать “за любые деньги”. Почти всегда это объясняется или бесперспективностью дальнейшего проживания в населенном пункте или, если сам объект недвижимости имеет трудно устранимые недостатки», — отметили аналитики.

В «Циане» добавили, что нижний порог для стоимости квартир могут поставить 100 тысяч рублей, однако продавец может и снизить ее. Например, двухкомнатную квартиру в Пермском крае в доме, который был построен в 1962 году, (Кизел муниципальный округ, Центральный Коспашский поселок) готовы продать за 50 тысяч рублей.

За 100 тысяч рублей в России в 2025 году предлагают трехкомнатную квартиру в Смоленской области (Сафоновский район, деревня Николо-Погорелое). При этом площадь объекта составляет 51 квадратный метр, а расположен он в доме, требующем капитальный ремонт.

В Воркуте за 100 тысяч можно купить однушку площадью 28 квадратных метров в доме 1987 года постройки. Однако продавец предупреждает — ремонта в квартире нет.

«Все 3 населенных пункта с 100-тысячными вариантами — бывшие центры угледобычи и представляют собой населенные пункты, где резко сократилось население, ухудшилось качество инфраструктуры, мало вариантов для трудоустройства», — говорят в «Циане».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше