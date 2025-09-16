Аналитики выяснили, где россияне берут деньги на покупку жилья

Среди россиян, которые приобретали квартиру за последний год, 54% использовали для покупки средства от продажи предыдущего жилья. Среди покупателей квартир в новостройках доля таких покупателей выше: 57% против 51% для вторички. Об этом сообщили «РБК Недвижимости» аналитики сервиса «Авито Недвижимость».
Как считали
Опрос был проведен среди 10 тыс. россиян старше 18 лет. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%.
Для того чтобы купить квартиру, граждане также пользовались:
- собственными сбережениями — 45% респондентов;
- средствами материнского капитала — по 20% случаев на первичном и вторичном рынках;
- средствами льготной ипотеки (29% на первичке) и рыночной ипотеки (15% — в новостройках, 21% — на вторичном рынке);
- заемными средства, полученными от родных, друзей или знакомых — 13% случаев;
- потребительскими кредитами (12%);
- средствами, вырученными от продажи автомобилей (12% — первичка, 9% — вторичка);
- рассрочкой от застройщиков (16% на первичке).
Респонденты, которые при покупке квартиры в новостройке обходились без продажи старого жилья, чаще полагались на собственные сбережения (53% против 42% у тех, кто одновременно продавал другое жилье) и льготную ипотеку (33% против 26%), уточнили в «Авито Недвижимости». Опрошенные, которые приобрели вторичку без продажи другой квартиры, чаще других привлекали заемные средства в рамках рыночной ипотеки (23%).
Цели приобретения недвижимости у участников опроса тоже различались. Те, кто продавал имеющуюся квартиру для покупки другой, чаще стремились увеличить жилую площадь (34% против 16% у тех, кто не продавал) и повысить качество жизни (27% против 18%). Большинство опрошенных среди тех, кто приобретал недвижимость за последний год, привлекали агента по недвижимости для помощи в проведении сделки — такой вариант выбирали 72% граждан, говорится в исследовании.
Причинами, по которым респонденты отдавали предпочтение первичной недвижимости, чаще всего становились:
- желание жить в квартире, где никто не проживал ранее (42%);
- современная планировка (33%);
- безопасность и комфорт, в том числе видеонаблюдение, двор без машин и другое (28%);
- инфраструктура рядом (27%);
- транспортная доступность и наличие льготных ипотечных программ (по 24%);
- качество строительства и юридическая чистота (по 23%);
- скидки и акции от застройщика (22%).
В начале сентября 2025 года россияне назвали бытовую технику, которая должна быть в съемной квартире. В список обязательной для съемной квартиры бытовой техники большинство арендаторов включили холодильник и микроволновую печь. Докупить самостоятельно квартиросъемщики готовы чайник, умную колонку и утюг.