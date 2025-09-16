Аналитики выяснили, где россияне берут деньги на покупку жилья

Цели приобретения недвижимости у участников опроса тоже различались. Те, кто продавал имеющуюся квартиру для покупки другой, чаще стремились увеличить жилую площадь (34% против 16% у тех, кто не продавал) и повысить качество жизни (27% против 18%). Большинство опрошенных среди тех, кто приобретал недвижимость за последний год, привлекали агента по недвижимости для помощи в проведении сделки — такой вариант выбирали 72% граждан, говорится в исследовании.