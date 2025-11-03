Исследование: россияне стали реже брать кредиты на свадьбу

«Тренд на “финансовую осознанность” в свадебной индустрии напрямую связан с иконической турбулентностью и изменением потребительских привычек. По данным Росстата, в 2025 году инфляция в сегменте услуг составила около 6,3%, при этом расходы на проведение мероприятий выросли сильнее — на 9−11%. На этом фоне молодые пары всё чаще отказываются от пышных торжеств в пользу компактных форматов и заранее продуманного бюджета. Если тенденция сохранится, уже к 2026 году доля “домашних” и камерных свадеб может превысить половину от общего числа», — считает Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики Выберу.ру.