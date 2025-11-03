Исследование: россияне стали реже брать кредиты на свадьбу

Согласно исследованию, 63% пар начинают активное накопление за 6−12 месяцев до события, еще 25% — за 12 месяцев и более, 12% — менее чем за 3 месяца. При этом 22% пар финансируют свадьбу полностью одним партнёром, 34% — вкладывают деньги пропорционально зарплатам, 29% обеспечивают равное участие, 15% получают значительную помощь от родителей, что освобождает анкетируемых от необходимости собственных накоплений.
Примечательно, что пары до 25 лет чаще начинают копить на свадьбу за 6 и менее месяцев до мероприятия, респонденты до 35 лет — за 6−12 месяцев, а анкетируемые старше 35 лет — за 12 и более месяцев.
Кроме того, в этом году снизилось число респондентов, обращающимися за заемными средствами на свадьбу — с 14% до 8%. При этом средняя сумма «свадебных накоплений» составляет 630 тысяч рублей, это на 15 п.п. выше прошлогодних значений.
Организация церемонии также претерпевает изменения. В этом году 27% до 43% выросло число респондентов, которые решили найти альтернативу классическому торжеству, чтобы сэкономить. Так 27% анкетируемых из этой категории выбрали формат «свадьба на даче/загородном доме своими силами», по подсчетам респондентов, такое торжество обходится в среднем в 2,5 раза дешевле классической свадьбы. Фуршетный формат свадьбы в будни выбрали 33%, что, по словам анкетируемых, позволило почти вдвое сократить расходы. Еще одной популярной стратегией экономии, позволяющей минимум в полтора раза уменьшить расходы, стало кардинальное сокращение гостей. О проведении свадьбы исключительно в близком кругу заявили 21% респондентов.
При этом без ведущего или агентства в 2025 году обошлись 41% пар (в прошлом году таких было 34%). Доля бюджета, направленная на декор и флористику, снизилась примерно на 9 п. п. по сравнению с предыдущим годом.
«Тренд на “финансовую осознанность” в свадебной индустрии напрямую связан с иконической турбулентностью и изменением потребительских привычек. По данным Росстата, в 2025 году инфляция в сегменте услуг составила около 6,3%, при этом расходы на проведение мероприятий выросли сильнее — на 9−11%. На этом фоне молодые пары всё чаще отказываются от пышных торжеств в пользу компактных форматов и заранее продуманного бюджета. Если тенденция сохранится, уже к 2026 году доля “домашних” и камерных свадеб может превысить половину от общего числа», — считает Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики Выберу.ру.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».