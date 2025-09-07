Стало известно, готовы ли россияне отказаться от кофе ради квартиры

В исследовании ПИКа приняли участие более 1200 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет из городов-миллионников. По данным опроса, 63% молодых россиян планируют приобрести собственное жилье в ближайшем будущем.
Интересно, что 52% респондентов выбрали бы потратить крупную сумму денег на своем счету именно на покупку квартиры или на первый взнос по ипотеке, чтобы чувствовать себя устойчиво. Однако 20% опрошенных предпочли бы отправиться в путешествие, сходить на концерт или потратиться на другие развлечения.
Половина молодых россиян (51%) готовы пожертвовать тратами на доставку еды, чтобы накопить на квартиру. Также в список повседневных трат, от которых можно отказаться, вошли кафе и рестораны (42%), такси и каршеринг (36%), кофе и напитки на вынос (27%), а также путешествия (21%).
Напротив, ни при каких условиях представители молодежи не готовы отказываться от шопинга (30%), ухода за собой (28%) и здорового питания (24%).
57% респондентов отмечают, что для них откладывание сбережений на квартиру является более важным, чем расходы на досуг и спонтанные покупки. При этом более трети опрошенных признаются, что знают, сколько они тратят в месяц на «маленькие радости», но отдельно не считают эти расходы. На покупку квартиры большинство респондентов готовы откладывать ежемесячно от 10 до 30 тыс. рублей.
Кроме того, исследование показало, что покупку квартиры значимым достижением считают только 22% опрошенных. Для 33% респондентов важна карьера, еще 24% мечтают путешествовать.
