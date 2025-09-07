Стало известно, готовы ли россияне отказаться от кофе ради квартиры

57% респондентов отмечают, что для них откладывание сбережений на квартиру является более важным, чем расходы на досуг и спонтанные покупки. При этом более трети опрошенных признаются, что знают, сколько они тратят в месяц на «маленькие радости», но отдельно не считают эти расходы. На покупку квартиры большинство респондентов готовы откладывать ежемесячно от 10 до 30 тыс. рублей.