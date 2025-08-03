Составлен портрет российской семьи, оформляющей ипотеку

По данным опроса, интерес потенциальных заемщиков повысился и к покупке квартир на первичном рынке — спрос вырос с 10% в 2024 году до 16% в 2025 году. Средний размер первоначального взноса по ипотеке у семей с детьми вырос с 29,4% в 2024 году до 33,3% в 2025 году. В обоих периодах самый большой первоначальный взнос вносили семьи с одним ребенком.
Под какие цели россияне брали ипотеку
В январе-мае 2025 года, как и годом ранее, квартира на вторичном рынке — самый востребованный тип ипотечной недвижимости у семей с детьми. При этом доля снизилась до 57%, что на 10% меньше, чем в 2024 году. Наоборот, спрос на покупку квартиры на первичном рынке вырос с 10% до 16%.
Интерес потенциальных заемщиков повысился и к загородной недвижимости (дома, коттеджи и земельные участки) — доля таких заявок составила 27%, что на 4% больше, чем в 2024 году. Почти треть всех заявок (30%) пришлась на покупку в ипотеку загородной недвижимости среди заемщиков с двумя и более детьми.
Квартиры в новостройках чаще интересуют семьи с одним или двумя детьми (17% и 16% соответственно), чем многодетные семьи — 12%. Вторичное жилье, напротив, наименее популярно у семей с двумя детьми (54%), по сравнению с семьями с одним ребенком (58%) или тремя и более детьми (59%).
Рефинансирование ипотеки не пользуется высоким спросом у семейных заемщиков: доля таких заявок составляет менее четверти от общего числа обращений — 23%.
Наибольший интерес к рефинансированию проявляют семьи с одним ребенком (24%), наименьший — семьи с тремя и более детьми (21%).
Какую ипотеку оформляли
В январе-мае 2025 года средняя сумма ипотеки для семей с детьми на Банки.ру составила 4,4 млн рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года (4 млн рублей). Больше всего запрашивают семьи с двумя детьми (4,5 млн рублей), меньше всего — с одним ребенком (4,2 млн в 2025 году, 3,8 млн в 2024 году).
Средний размер первоначального взноса по ипотеке среди семей с детьми увеличился с 29,4% в 2024 году до 33,3% в 2025 году. В обоих периодах максимальный объем первоначального взноса вносили семьи с одним ребенком. В 2025 году наименьший размер первоначального взноса зафиксирован среди многодетных семей. При этом годом ранее они занимали второе место по величине взноса.
Средний срок ипотечного кредита для семей с детьми в 2025 году составляет 285 месяцев. Семьи с двумя детьми предпочитают оформлять ипотеку на более длительный срок — в среднем 287 месяцев. Многодетные семьи выбирают наиболее короткий срок кредитования — 283 месяца. Семьи с одним ребенком в среднем оформляют ипотеку на 285 месяцев.
Портрет заемщика
В 2025 году доля молодых ипотечных заемщиков с детьми (18−24 года) увеличилась на 1% и достигла 9%, в то время как доля заемщиков старшего возраста (45−54 года) снизилась с 8% до 7% по сравнению с 2024 годом..
Средний возраст ипотечников с детьми остался неизменным — 35 лет, а основная часть заявок по-прежнему поступает от людей в возрасте 25−44 лет (83%).
вы внести многодетные семьи, а в 2024 году они занимали второе место по величине первоначального взноса.
В 2025 году большинство ипотечных заемщиков с детьми (52%) имели среднее специальное или среднее образование, 40% — высшее, 3% — два и более высших образования, а 5% — только начальное.
Основная часть заемщиков работала по контракту или трудовому договору (77%). Далее по популярности идут самозанятые (8%) и люди с неофициальным трудоустройством (6%).
Среднегодовой доход увеличился у большинства категорий заемщиков с детьми, за исключением семей с двумя детьми. Наименьшие показатели дохода зафиксированы у семей с одним ребенком: в 2024 году этот показатель составил 144 тыс. рублей, в 2025 году — 146 тыс. рублей. Наивысший уровень дохода среди заемщиков с детьми в 2025 году продемонстрировали многодетные семьи (трое и более детей): их средний доход вырос с 163 тыс. рублей в 2024 году до 170 тыс. рублей в 2025 году.
Наибольшая доля заявок на ипотеку среди семей с детьми в 2025 году пришлась на Центральный федеральный округ — 33%. Второе место занял Приволжский федеральный округ (18%), на третьем месте оказались Южный и Сибирский федеральные округа (по 11%). Минимальный спрос на ипотечные кредиты зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 3%.
Москва традиционно сохранила лидерство по числу заявок на ипотеку среди семей с детьми — на ее долю пришлось 19,9% обращений в сервисах Банки.ру в 2025 году. В тройку лидеров также вошли Краснодарский край (5,8%) и Санкт-Петербург (5,2%). Отметим, что Краснодарский край впервые обогнал Санкт-Петербург по данному показателю и занял второе место.
Топ регионов по количеству заявок изменений не претерпел: в него вошли Московская (3,8%), Свердловская (3,6%), Челябинская (2,6%), Нижегородская (2,6%) и Ростовская области (2,5%), а также Татарстан (3%) и Пермский край (2,5%).
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