Составлен портрет российской семьи, оформляющей ипотеку

Среднегодовой доход увеличился у большинства категорий заемщиков с детьми, за исключением семей с двумя детьми. Наименьшие показатели дохода зафиксированы у семей с одним ребенком: в 2024 году этот показатель составил 144 тыс. рублей, в 2025 году — 146 тыс. рублей. Наивысший уровень дохода среди заемщиков с детьми в 2025 году продемонстрировали многодетные семьи (трое и более детей): их средний доход вырос с 163 тыс. рублей в 2024 году до 170 тыс. рублей в 2025 году.