Аналитики раскрыли названия городов-лидеров по покупке квартир

Интересно, что самым низким спросом лоты в проектах на ранних стадиях строительства пользуются в Самаре и Воронеже, где показатели распроданности составляют всего 9 и 7% соответственно. «На рынке недвижимости южных регионов присутствует также инвестиционный спрос. Для многих инвесторов стоимость входа в проект более важна, чем сроки ввода. Поэтому они целенаправленно вкладываются в недвижимость именно на ранних стадиях строительства, чтобы зафиксировать цену. Как мы видим на примере наших проектов в Краснодарском крае, число покупателей из других регионов, в частности из Москвы и Московской области, доходит до 30%, а в Сочи — до 40%», — прокомментировали исследование в пресс-службе ФД «Неометрия».