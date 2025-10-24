Аналитики раскрыли названия городов-лидеров по покупке квартир

К такому выводу 24 октября пришли аналитики группы «Самолет» и компании MACON, которые провели исследование по доле проданных квартир в проектах на высокой стадии готовности.
Согласно исследованию, четвертое место делят между собой Санкт-Петербург и Казань — в каждом из этих городов данный показатель находится на уровне 78%. За ними следуют Екатеринбург (74%) и Новосибирск (62%). Наименьший же уровень распроданности в пределах нормативных показателей наблюдается в Перми (60%), а за пределами этих показателей — в Самаре и Ростове-на-Дону (49% в обоих городах).
По мнению директора по продажам федеральных проектов группы «Самолет» Антона Гака, цифры, которые можно увидеть в отчете, свидетельствуют сразу о нескольких вещах. Во-первых, о том, что, вопреки всем опасениям, спрос на новую качественную недвижимость продолжает сохраняться. Люди по-прежнему испытывают потребность в улучшении своих жилищных условий, и, несмотря на высокую ключевую ставку, сохраняют активность на рынке.
«Во-вторых, высокий уровень распроданности свидетельствует также о том, что девелоперы с осторожностью выводят новые проекты и очереди в продажу, ожидая дальнейшего снижения ставок по ипотеке и проектному финансированию. При этом нарастить объем проектов в нужный момент можно будет в короткие сроки, так как вся документация уже готова. Ну и в-третьих, данные подтверждают правильность сделанного нами стратегического выбора развивать свой бизнес в экономически развитых городах за пределами столиц», — пояснил он «Известиям».
Если говорить про общий объем экспозиции, то, по данным исследования, здесь лидирующие позиции ожидаемо занимают Москва (73 302 квартиры) и Санкт-Петербург (20 605). В топ-5 городов по количеству выведенных на рынок квартир в новостройках также входят Краснодар (13 888), Екатеринбург (12 198) и Новосибирск (8848).
При этом города-лидеры по распроданности — Нижний Новгород и Омск — отличаются одними из самых низких объемов экспозиции из всей выборки: 1459 и 2097 квартир соответственно. Меньше всего квартир в этой категории проектов представлено в Челябинске (476) и Сочи (272).
Примечательно, что данные по проектам на низкой стадии готовности выглядят совершенно иначе. Так, например, средний показатель распроданности в этом сегменте составляет всего 25%. Чаще всего квартиры в таких проектах покупают в Санкт-Петербурге (40%), Казани (39%) и Москве (39%). За этими городами с небольшим отрывом следуют Нижний Новгород (37%), Ростов-на-Дону (37%) и Краснодар (33%).
Интересно, что самым низким спросом лоты в проектах на ранних стадиях строительства пользуются в Самаре и Воронеже, где показатели распроданности составляют всего 9 и 7% соответственно. «На рынке недвижимости южных регионов присутствует также инвестиционный спрос. Для многих инвесторов стоимость входа в проект более важна, чем сроки ввода. Поэтому они целенаправленно вкладываются в недвижимость именно на ранних стадиях строительства, чтобы зафиксировать цену. Как мы видим на примере наших проектов в Краснодарском крае, число покупателей из других регионов, в частности из Москвы и Московской области, доходит до 30%, а в Сочи — до 40%», — прокомментировали исследование в пресс-службе ФД «Неометрия».
Также специалисты добавили, что жители регионов Урала и Крайнего Севера, часто рассматривают недвижимость на юге как сезонное жилье или как вариант для переезда на пенсии (в этом случае жилье после ввода объекта в эксплуатацию часто сдается в аренду до момента переезда собственника).