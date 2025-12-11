Аналитики прогнозируют «супер-профицит» на рынке нефти из-за резкого роста предложения

Trafigura подвела итоги финансового года, завершившегося в сентябре, отчитавшись о чистой прибыли в размере 2,7 млрд долларов — это немного ниже показателя предыдущего года в 2,8 млрд долларов и минимальный уровень за последние пять лет, после периода сверхприбылей, обусловленных военным конфликтом на Украине.
Тем не менее, небольшое снижение прибыли наряду с ростом выплат сотрудникам-акционерам привело к сокращению собственного капитала группы — до 16,2 млрд долларов с 16,3 млрд годом ранее. Это первое снижение показателя с 2018 года. Совокупные выплаты сотрудникам Trafigura выросли с 2 до 2,9 млрд долларов.
В выступлении на презентации годовых результатов старший представитель компании Рахим заявил: «Называйте это профицитом или супер-профицитом, но от этого никуда не деться». По его словам, вызовы на сырьевом рынке сохраняются и в следующем году. В 2025 году нефть марки Brent подешевела на 16%, и этот год рискует стать худшим с 2020 года. Продолжающееся давление на цены связывают с запуском масштабных нефтяных проектов в 2026 году, в частности в Бразилии и Гайане.
Отмечается также, что спрос со стороны Китая — крупнейшего мирового импортера нефти — по прогнозам будет расти медленнее, что связано с увеличением количества электромобилей и, как следствие, резким снижением потребления бензина. При этом, по данным Trafigura, нынешние низкие цены побудили Китай активно пополнять стратегические резервы нефти. «Китаю нужно продолжать закупать нефть такими темпами, чтобы этот “супер-профицит” не проявился еще раньше», — подчеркнул Рахим.
В США власти также предпринимают шаги по сдерживанию цен, заявляя о намерениях увеличивать добычу. Президент Дональд Трамп пообещал: «бурить, детка, бурить», продолжая курс на наращивание внутренней добычи нефти.
Рынок нефти, по оценке экспертов компании, сохранит волатильность. Глава отдела торговли нефтью Trafigura Бен Лакок, комментируя отраслевые перспективы еще в октябре, отмечал: «Я подозреваю, что в какой-то момент в период Рождества и Нового года мы увидим цены в районе 50 долларов», прогнозируя движение цен вниз перед следующим этапом роста.
