Аналитики прогнозируют «супер-профицит» на рынке нефти из-за резкого роста предложения

В выступлении на презентации годовых результатов старший представитель компании Рахим заявил: «Называйте это профицитом или супер-профицитом, но от этого никуда не деться». По его словам, вызовы на сырьевом рынке сохраняются и в следующем году. В 2025 году нефть марки Brent подешевела на 16%, и этот год рискует стать худшим с 2020 года. Продолжающееся давление на цены связывают с запуском масштабных нефтяных проектов в 2026 году, в частности в Бразилии и Гайане.