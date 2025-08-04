Аналитики предрекли Индии многомиллиардные убытки в случае отказа от нефти из РФ

Согласно содержанию публикации, на долю нефти из РФ приходится от 35 до 45% импорта Индии, что помогает данной стране снижать общие затраты на импорт энергоносителей, а также сдерживать инфляцию. Кроме того, поток российской природной маслянистой горючей жидкости позволял Нью-Дели экспортировать нефтепродукты, тем самым получая «рекордную прибыль».
«Однако теперь это находится под угрозой, после того как Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на индийские товары плюс неопределенный штраф за покупку российской нефти и оружия», — говорится в публикации.
Ведущий аналитик Сумит Ритолия в международной компании Kpler назвал ситуацию, в которой оказалась Индия, «окружением со всех сторон». Невзирая на то, что в настоящее время, по словам эксперта, некоторые индийские предприятия пытаются минимизировать последствия возможного отказа от российского сырья, риски от данного «кризисного» процесса всё же высоки.
«С финансовой точки зрения последствия огромны. Расходы Индии на импорт могут увеличиться на $9−11 млрд в год», — отметил Ритолия.
Он также добавил, что в случае если Индия всё же решит согласиться на условия Трампа, которые в данном материале называют угрозами, то это повлечет за собой сокращение на соответствующем рынке предложения со стороны России и негативно скажется на стоимость нефти — продукт подорожает.
Официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал 1 августа отметил, что его государство связывают с Москвой крепкие партнерские отношения. Позднее, 2 августа, Трамп заявил, что Индия «больше не собирается покупать нефть у России». Однако, согласно материалам, опубликованным 3 августа агентством Bloomberg, руководство Индии не давало своим нефтеперерабатывающим предприятиям постановления прекратить закупки нефти из РФ.