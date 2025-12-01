Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России

«В категории рыбной икры средний чек за 0,5 килограмма значительно варьируется в зависимости от вида продукта. Икра минтая подешевела: средний чек снизился на 3% и составил 536 рублей за 0,5 килограмма. В то же время икра мойвы подорожала на 4% — до 392 рублей. Икра палтуса выросла в цене более заметно: средний чек достиг 1 715 рублей (+9%). Снижение стоимости наблюдалось у икры сельди — 576 рублей (-12%) и икры трески — 432 рубля (-10%)», — подсчитали аналитики, изучив динамику продаж в январе-ноябре этого и прошлого года.