Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России

Икра сельди и трески сильнее всего подешевела в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Некоторые виды икры, которые можно найти на полках российских магазинов, подешевели по сравнению с прошлым годом — лидерами снижения в январе-ноябре оказались икра сельди и трески, подсчитали для РИА Новости аналитики компании «Атол».

«В категории рыбной икры средний чек за 0,5 килограмма значительно варьируется в зависимости от вида продукта. Икра минтая подешевела: средний чек снизился на 3% и составил 536 рублей за 0,5 килограмма. В то же время икра мойвы подорожала на 4% — до 392 рублей. Икра палтуса выросла в цене более заметно: средний чек достиг 1 715 рублей (+9%). Снижение стоимости наблюдалось у икры сельди — 576 рублей (-12%) и икры трески — 432 рубля (-10%)», — подсчитали аналитики, изучив динамику продаж в январе-ноябре этого и прошлого года.

Самой дорогой, согласно их анализу, среди красных видов икры оказалась икра кеты — 5 385 рублей, что на 4% выше показателей 2024 года. Икра лосося стоила в среднем 3 442 рубля за полкилограмма, сохранив стоимость на уровне прошлого года.

Наибольшее повышение средней цены зафиксировано у икры щуки — сразу на 21%, до 1623 рублей за 0,5 кг.

А средний чек на покупку полкилограмма черной икры составил 32 343 рубля, что на 8% выше уровня 2024 года.

Сегмент имитированной икры в 2025 году также продемонстрировал рост стоимости: подорожание составило 17%, и полкилограмма такого продукта обходятся в среднем в 246 рублей.

В категории овощной икры тенденции сопоставимы. Икра из баклажанов подорожала на 19% — до 214 рублей за 0,5 кг. Стоимость кабачковой икры осталась стабильной и составила 145 рублей за полкилограмма.

Узнать больше по теме
Средний чек: как посчитать и увеличить
Для любого бизнеса средний чек — ключевой финансовый показатель, помогающий оценить эффективность продаж. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать этот индикатор для повышения доходности.
Читать дальше