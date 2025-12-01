Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Некоторые виды икры, которые можно найти на полках российских магазинов, подешевели по сравнению с прошлым годом — лидерами снижения в январе-ноябре оказались икра сельди и трески, подсчитали для РИА Новости аналитики компании «Атол».
«В категории рыбной икры средний чек за 0,5 килограмма значительно варьируется в зависимости от вида продукта. Икра минтая подешевела: средний чек снизился на 3% и составил 536 рублей за 0,5 килограмма. В то же время икра мойвы подорожала на 4% — до 392 рублей. Икра палтуса выросла в цене более заметно: средний чек достиг 1 715 рублей (+9%). Снижение стоимости наблюдалось у икры сельди — 576 рублей (-12%) и икры трески — 432 рубля (-10%)», — подсчитали аналитики, изучив динамику продаж в январе-ноябре этого и прошлого года.
Самой дорогой, согласно их анализу, среди красных видов икры оказалась икра кеты — 5 385 рублей, что на 4% выше показателей 2024 года. Икра лосося стоила в среднем 3 442 рубля за полкилограмма, сохранив стоимость на уровне прошлого года.
Наибольшее повышение средней цены зафиксировано у икры щуки — сразу на 21%, до 1623 рублей за 0,5 кг.
А средний чек на покупку полкилограмма черной икры составил 32 343 рубля, что на 8% выше уровня 2024 года.
Сегмент имитированной икры в 2025 году также продемонстрировал рост стоимости: подорожание составило 17%, и полкилограмма такого продукта обходятся в среднем в 246 рублей.
В категории овощной икры тенденции сопоставимы. Икра из баклажанов подорожала на 19% — до 214 рублей за 0,5 кг. Стоимость кабачковой икры осталась стабильной и составила 145 рублей за полкилограмма.