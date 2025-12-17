Аналитики перечислили самые дорогое квартиры на вторичке в 2025 году

Как отметили аналитики, самые дорогие квартиры с отделкой продаются в Москве.
Так, например, самая дорогая однокомнатная квартира расположена в жилой части гостиницы «Украина» (Западный автономный округ, район Дорогомилово). За однушку в доме 1955 года постройки площадью 41,2 квадратных метра просят 71 млн рублей.
Среди двухкомнатных квартир самым дорогим объектом в «Циане» назвали лот в ЖК «Династия». Комплекс был построен относительно недавно, в 2020 году. Располагается он в районе Хорошевский. За квартиру площадью 78 квадратных метра и дизайнерским ремонтом продавец просит 83 млн рублей.
Самая дорогая трехкомнатная квартира на вторичном рынке жилья стоит 112 млн рублей. Она находится в ЖК «Ближняя дача» (Западный автономный округ, район Очаково-Матвеевское). Дом построен в 2006 году. Площадь квартиры составила 115,1 квадратных метра. При этом стоит отметить, что продается жилье вместе с мебелью.
