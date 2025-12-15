Аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок

В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе — «схема Долиной»). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений — ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней: деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи.