Аналитики назвали сумму, достаточную для ощущения финансовой защищенности

«Большинство наших сограждан фактически занимаются личным финансовым планированием или готовы к нему, хотя не часто отдают себе отчет в этом. Желание накопить на пенсию или покупку недвижимости, средства на образование детей в своей совокупности декларируют свыше 60%, что показывает значительный, хотя часто и исключительно потенциальный интерес россиян к сбережениям», — заявил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.