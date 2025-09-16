Аналитики назвали сумму, достаточную для ощущения финансовой защищенности

Исследование показало, что россияне предпочитают откладывать средства только на конкретные цели, наиболее востребованными среди которых остаются приобретение недвижимости, помощь детям, поддержание здоровья и формирование пенсионных резервов.
Согласно результатам, 23,5% респондентов считают достаточным запас от 1 до 3 млн рублей, 28,4% выделяют диапазон от 3 до 5 млн рублей, а 10,6% — от 5 до 10 млн рублей. Выросший уровень дохода непосредственно влияет на запросы: в группе с высокими доходами накопления более 10 млн рублей считают достаточными 26,1% опрошенных, тогда как среди участников с низкими доходами такую сумму назвали лишь 10,4%.
Почти две трети россиян (65%) готовы формировать долгосрочные накопления на протяжении 10−15 лет, чаще всего с целью приобретения недвижимости — эту задачу выбрали 28,9% опрошенных. Накопление средств на образование и стартовый капитал для детей оказалось на втором месте (21,1%), поддержание здоровья назвали приоритетом 15,7% участников, а формирование пенсионных накоплений — 10,5%.
«Большинство наших сограждан фактически занимаются личным финансовым планированием или готовы к нему, хотя не часто отдают себе отчет в этом. Желание накопить на пенсию или покупку недвижимости, средства на образование детей в своей совокупности декларируют свыше 60%, что показывает значительный, хотя часто и исключительно потенциальный интерес россиян к сбережениям», — заявил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.
Согласно аналитическим данным, женщины чаще, чем мужчины, рассматривают формирование сбережений для образования и стартового капитала детей в качестве приоритетной цели: этот вариант выбрали 22,1% респонденток против 19,9% опрошенных мужчин. Кроме того, женщины проявляют большую склонность к накоплениям на медицинские нужды — 16,2% против 15,2% среди мужчин.
В то же время мужчины более активно планируют направлять долгосрочные накопления на открытие собственного бизнеса (5,3% против 4,4% у женщин) и получение дополнительного образования (3,9% против 3,6%). Для финансирования длительного отпуска сбережения намерены использовать 9,8% мужчин, что незначительно превышает показатель среди женщин (9,1%).
Покупка недвижимости или погашение ипотеки остается самой актуальной целью для обеих групп — о ней заявили 29,4% мужчин и 28,5% женщин. Накопления на пенсионное обеспечение указали 10,8% мужчин и 10,2% женщин, что свидетельствует о схожих финансовых стратегиях в этой категории.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».