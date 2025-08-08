Аналитики назвали скидку на российскую нефть для Индии из-за санкций

Kpler отмечает, что Индии будет дорого стоить замена той доли рынка, что занимает Россия, — это 37% по оценке компании. Из-за этого полный отказ от российской нефти маловероятен, но снижение объемов закупки возможно. Аналитики также отмечают рост импорта нефти Индией из США до 225 тыс. барр. в день — это в два раза больше, чем в начале года.