Аналитики назвали скидку на российскую нефть для Индии из-за санкций

Российская нефть, продаваемая в Индию, предлагается со скидкой, сообщает компания по анализу данных Kpler, передает Bloomberg.
Цена нефти марки Urals более чем на $5 за баррель ниже стоимости марки Brent (около $67 на 7 августа), согласно данным Argus, на которые ссылается Kpler. Две недели назад разница была почти незаметной, отмечает агентство.
Глава отдела анализа рынка сырой нефти Kpler Хомаюн Фалакшахи предполагает, что тренд на снижение цены сохранится из-за неопределенности вокруг действий США, а также увеличения предложения российской стороны на фоне плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Kpler отмечает, что Индии будет дорого стоить замена той доли рынка, что занимает Россия, — это 37% по оценке компании. Из-за этого полный отказ от российской нефти маловероятен, но снижение объемов закупки возможно. Аналитики также отмечают рост импорта нефти Индией из США до 225 тыс. барр. в день — это в два раза больше, чем в начале года.
Вашингтон 6 августа объявил о введении мер против Нью-Дели из-за покупки российской нефти: с конца августа на индийские товары, поставляемые в США, будет действовать дополнительная 25-процентная пошлина. В результате общий тариф достигнет 50%.
Индийская сторона, реагируя на заявление американской, пообещала предпринять шаги для защиты своих национальных интересов, назвав действия США «несправедливыми и необоснованными». Источники Bloomberg отмечали, что государственные НПЗ Индии на фоне этой ситуации решили отказаться от закупок нефти у России.
Еще 5 августа, до официального объявления о новых пошлинах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает попытки принуждения других государств к отказу от торговых отношений с РФ как незаконные действия.