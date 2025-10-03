Аналитики назвали основную мишень для мошенников

Эксперты выделили несколько основных сценариев мошеннических атак. Наиболее распространенной схемой, на которую приходится 15,1% сообщений, является деятельность от лица государственных структур, включая взлом профилей на госсайтах. Преступники представляются сотрудниками банков, портала «Госуслуги», социальных служб или крупных компаний, причем в 21% сообщений этой категории упоминалось мошенничество под видом госуслуг. Телефонное мошенничество составляет 11,9% и включает в себя звонки с запугиванием, подменой номера и манипуляцией. На мошенничество в социальных сетях и мессенджерах, куда входят взломанные аккаунты, поддельные страницы, фальшивые акции и сообщения от имени знакомых, приходится 9,7% упоминаний, причем в 21% случаев фигурировало мошенничество во «ВКонтакте». На кредитных мошенников, чьи сценарии связаны с попытками оформить кредит на жертву или выманить предоплату под видом помощи с займом, приходится 5,1%. Обман на маркетплейсах и сайтах купли-продажи, включая фейковые розыгрыши, составляет 3,5%.



Аналитики отмечают, что люди в возрасте 25−39 лет, хорошо знакомые с работой интернета, становятся удобной мишенью из-за скорости жизни и привычки действовать «на автомате». Аферисты используют не их наивность, а такие факторы, как спешка, усталость и информационная перегрузка от уведомлений.