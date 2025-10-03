Аналитики назвали основную мишень для мошенников

Специалисты зафиксировали свыше 507 тысяч пользовательских сообщений, посвященных онлайн-мошенничеству, причем треть из них поступила от молодых и активных россиян. За этими цифрами стоят реальные истории, такие как взломанные аккаунты во «ВКонтакте», поддельные звонки от имени банков или фейковые акции на маркетплейсах.
Среднемесячный объем обсуждений составлял около 86 тысяч сообщений, а их суммарный охват превысил 130 миллионов пользователей. Наиболее активной в обсуждении темы оказалась возрастная группа 25−39 лет. За ней следуют граждане 40−59 лет, на которых приходится 31,4% сообщений. Наименее вовлеченными оказались пользователи младше 18 лет (2,9%) и старше 60 лет (20,8%).
«Сегодня в зоне риска вовсе не пенсионеры, а экономически активные граждане, ИТ-специалисты и крупные компании. Для мошенников важна не доверчивость, а доступ к деньгам и данным», — пояснила генеральный директор Sidorin Lab Дарья Свистунова.
Эксперты выделили несколько основных сценариев мошеннических атак. Наиболее распространенной схемой, на которую приходится 15,1% сообщений, является деятельность от лица государственных структур, включая взлом профилей на госсайтах. Преступники представляются сотрудниками банков, портала «Госуслуги», социальных служб или крупных компаний, причем в 21% сообщений этой категории упоминалось мошенничество под видом госуслуг. Телефонное мошенничество составляет 11,9% и включает в себя звонки с запугиванием, подменой номера и манипуляцией. На мошенничество в социальных сетях и мессенджерах, куда входят взломанные аккаунты, поддельные страницы, фальшивые акции и сообщения от имени знакомых, приходится 9,7% упоминаний, причем в 21% случаев фигурировало мошенничество во «ВКонтакте». На кредитных мошенников, чьи сценарии связаны с попытками оформить кредит на жертву или выманить предоплату под видом помощи с займом, приходится 5,1%. Обман на маркетплейсах и сайтах купли-продажи, включая фейковые розыгрыши, составляет 3,5%.
Аналитики отмечают, что люди в возрасте 25−39 лет, хорошо знакомые с работой интернета, становятся удобной мишенью из-за скорости жизни и привычки действовать «на автомате». Аферисты используют не их наивность, а такие факторы, как спешка, усталость и информационная перегрузка от уведомлений.
«Чем технологичнее атака, тем важнее самый древний способ защиты — критическое мышление. Нужно вовремя остановиться, подумать и усомниться. Ни одно шифрование не спасет, если человек сам открывает дверь аферисту», — подытожила Свистунова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»