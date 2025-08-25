Аналитики нашли самую дешевую квартиру у моря в России

Минимальная площадь прибрежного лота в Крыму составила 13,4 кв. м, и это и есть ранее упомянутые, самые доступные по цене апартаменты в Сакском городском округе. «Интересно, но самые маленькие по площади объекты не всегда являются самыми бюджетными. Их стоимость сильно зависит от престижности локации и класса жилья», — пояснили в bnMAP.pro.