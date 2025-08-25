Аналитики нашли самую дешевую квартиру у моря в России

Самый доступный лот в новостройке на морском побережье главных курортов России находится в Крыму в Сакском городском округе — его стоимость составляет 2,2 млн руб. Такие данные содержатся в исследовании системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.
Это апартаменты комфорт-класса площадью 13,4 кв. м, расположенные в 150 метрах от моря. Стоимость 1 кв. м. составляет 164,1 тыс. руб. Для сравнения, средняя цена квадратного метра по всему крымскому побережью в 1,8 раза выше — 304,4 тыс. руб. (изменение за год +25,7%).
Как считали
Эксперты bnMAP.pro изучили рынок прибрежной недвижимости России и выяснили, во сколько обойдется бюджетная квартира у моря в ключевых курортных регионах: Краснодарском крае, Республике Крым и Калининградской области. В исследовании участвовали все комплексы, квартиры и апартаменты в открытой продаже, расположенные не далее 3,5 км от береговой линии.
На втором месте среди доступных лотов у моря — однокомнатная квартира в Гурьевском муниципальном округе в Калининградской области за 2,5 млн руб. Дом находится в 3,3 км от моря. Площадь данного лота составляет 26 кв. м, а цена 1 кв. м — 96,1 тыс. руб. Для сравнения, средняя цена квадратного метра по побережью в 2,4 раза выше — 234,9 тыс. руб. (+21,8%).
В топ-3 самых доступных новостроек у моря вошла однушка в Ейске Краснодарского края. Речь идет о квартире площадью 35,5 кв. м за 3 млн руб. Жилье находится в 1,6 км от моря. Средняя цена 1 кв. м данного лота составит 84,5 тыс. руб. Это в 5,6 раза меньше, чем в среднем по Краснодарскому краю — 478,2 тыс. руб. (+17,5%).
Самые компактные лоты у моря
По данным bnMAP.pro, самым компактным лотом у моря в Краснодарском крае оказались апартаменты в Сочи площадью 13,2 кв. м за 8,9 млн руб.
В Калининградской области самое малогабаритное жилье у моря находится в Светлогорске. Это апартаменты в сегменте бизнес-класс площадью 22,1 кв. м за 7,5 млн руб.
Минимальная площадь прибрежного лота в Крыму составила 13,4 кв. м, и это и есть ранее упомянутые, самые доступные по цене апартаменты в Сакском городском округе. «Интересно, но самые маленькие по площади объекты не всегда являются самыми бюджетными. Их стоимость сильно зависит от престижности локации и класса жилья», — пояснили в bnMAP.pro.
В апреле 2025 года редакция «РБК-Недвижимость» рассказывала, какую недвижимость можно приобрести в популярных туристических локациях России по стоимости столичной однушки. Например, средняя стоимость жилья в Сочи весной составляла 316,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Здесь по цене столичной однушки можно было приобрести одно- и двухкомнатную квартиру.