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FT считает, что Банк России пытается «спрятать банковский кризис под сукно»

Глава регулятора Эльвира Набиуллина настаивает, что в рекапитализации крупных банков «нет необходимости», несмотря на экономический спад. После двух лет стабильности российской экономики отдельные банки привлекли к себе внимание ЦБ из-за сложностей с кредитованием.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"

По данным The Financial Times, российские власти усилили давление на Банк России и его главу Эльвиру Набиуллину, настаивая на снижении ключевой ставки из-за высоких финансовых нагрузок на бизнес и, частично, домохозяйства. В июне ЦБ снизил ставку с рекордных 21% до 20%, а затем — до 18%, и намерен продолжать эту политику, планируя к 2025 году достичь инфляции в 4%.

Центральный вопрос — достаточность темпов снижения ставки для банков, которые чрезмерно нарастили кредиты или зависят от уязвимых секторов: строительства, угля, недвижимости. В центре внимания — Московский кредитный банк: крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июне предупредило о «высокой вероятности» внешней поддержки банку на фоне падения прибыли на 65% за прошлый год. Ранее структуры «Роснефти» уже оказывали банку поддержку.

Набиуллина после последнего снижения ставки заявила, что необходимости в докапитализации крупных банков нет, а ситуация с проблемными кредитами лучше ожиданий. По итогам полугодия банковский сектор заработал 1,7 трлн руб., но распределение капитала по банкам неравномерное — в уязвимой позиции оказались те, кто ранее проводил агрессивную кредитную политику.

По оценке экспертов, потери сфокусированы в отдельных банках, главным образом, с портфелями в проблемных отраслях, но ущерб для всей системы ограничен. ЦБ, в случае необходимости, готов использовать разнообразные инструменты поддержки, как это уже было в 2017 году при санации «Открытия», «Промсвязьбанка» и БКС.

Высокая ставка традиционно увеличивает объем просроченных кредитов: даже в крупнейших банках — Сбербанке и ВТБ — растут резервы на возможные потери. В Сбербанке стоимость риска во II квартале выросла до 1,71% (годом ранее — 0,97%). ВТБ также фиксирует ухудшение качества портфеля. Менеджмент крупнейших банков ожидает улучшения ситуации в условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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