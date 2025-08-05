FT считает, что Банк России пытается «спрятать банковский кризис под сукно»

По данным The Financial Times, российские власти усилили давление на Банк России и его главу Эльвиру Набиуллину, настаивая на снижении ключевой ставки из-за высоких финансовых нагрузок на бизнес и, частично, домохозяйства. В июне ЦБ снизил ставку с рекордных 21% до 20%, а затем — до 18%, и намерен продолжать эту политику, планируя к 2025 году достичь инфляции в 4%.