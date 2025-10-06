Аналитики рассказали, кто в Москве получает зарплату до 1 млн рублей

В исследовании были проанализированы сотни вакансий и резюме из Москвы и Санкт-Петербурга.
Медианная заработная плата директоров по кибербезопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы достигла 500 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге 470 000 рублей. Максимальные значения в столице составили 1 миллион рублей, в северной столице — 950 000 рублей. Руководители отделов защиты информации зарабатывают в среднем от 310 000 до 350 000 рублей, при этом максимальные доходы доходят до 600 000 рублей в месяц.
Медианная зарплата специалистов по защите информации оценивается в диапазоне 190 000−230 000 рублей, максимальные значения — до 400 000 рублей. Эксперты объясняют рост доходов дефицитом квалифицированных кадров и ростом числа киберугроз.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».