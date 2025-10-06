Аналитики рассказали, кто в Москве получает зарплату до 1 млн рублей

Узнать больше по теме

Медианная зарплата: расчет и контроль

При поиске работы в регионе или отрасли важно знать о таком показателе, как медианная зарплата. Она помогает определить уровень доходов населения и правильно выбрать вакансию. С помощью эксперта расскажем, как рассчитывают медианную зарплату, чем она отличается от средней и чему равна в России и за рубежом.