Аналитики рассказали, кто в Москве получает зарплату до 1 млн рублей

С 2022 года по сентябрь 2025 года медианные зарплаты топ-менеджеров и специалистов по информационной безопасности в России выросли более чем на 30%. Такие данные приводятся в совместном исследовании SuperJob и Positive Technologies. Результаты публикуют «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В исследовании были проанализированы сотни вакансий и резюме из Москвы и Санкт-Петербурга.

Медианная заработная плата директоров по кибербезопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы достигла 500 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге 470 000 рублей. Максимальные значения в столице составили 1 миллион рублей, в северной столице — 950 000 рублей. Руководители отделов защиты информации зарабатывают в среднем от 310 000 до 350 000 рублей, при этом максимальные доходы доходят до 600 000 рублей в месяц.

Медианная зарплата специалистов по защите информации оценивается в диапазоне 190 000−230 000 рублей, максимальные значения — до 400 000 рублей. Эксперты объясняют рост доходов дефицитом квалифицированных кадров и ростом числа киберугроз.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

