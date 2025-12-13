Аналитик: такого ценового ралли в серебре не было более 50 лет

«Рост цен на серебро длится уже восемь месяцев подряд. Такого ценового ралли в этом металле не было, как минимум более 50 лет. С начала этого года металл подорожал уже более, чем вдвое (с $29 в январе). Среди драгоценных металлов серебро показывает наибольший рост в 2025 году. Для сравнения: рост цен на золото в этом году составляет 62% ($4240/унц.). Цена на платину в 2025 году выросла на 88%», — сказал он.