Аналитик: такого ценового ралли в серебре не было более 50 лет

«Рост цен на серебро длится уже восемь месяцев подряд. Такого ценового ралли в этом металле не было, как минимум более 50 лет. С начала этого года металл подорожал уже более, чем вдвое (с $29 в январе). Среди драгоценных металлов серебро показывает наибольший рост в 2025 году. Для сравнения: рост цен на золото в этом году составляет 62% ($4240/унц.). Цена на платину в 2025 году выросла на 88%», — сказал он.
По словам эксперта, ключевых драйверов для роста серебра в этом году два: структурный дефицит металла на рынке и сильный инвестиционный спрос на него, который стал следствием возникшего роста цен.
Серебро, напомнил специалист, критически важно для «зеленой» энергетики, в частности, для производства фотоэлектрических панелей, электроники, электромобилей и технологий искусственного интеллекта. Кроме того, растет роль драгоценного металла в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Серебро незаменимо в производстве электроники для роботов разного назначения — от промышленных до сервисных и военных. Все это подняло потребление серебра в последние годы.
Как добавил Александр Потавин, на фоне инфляции, геополитических рисков и ожидания снижения ставок инвесторы ищут альтернативы доллару, что поддерживает спрос на серебро, как защитный актив, особенно с учетом того, что металл стремительно растет в цене. ФРС в этом году уже три раза снизил ставки и в следующем году он также продолжит этот процесс. Традиционно такие шаги способствуют ослаблению курса доллара, но поднимают спрос и цены на драгметаллы.
«Стремительный рост цен на серебро отражает приток спекулятивных денег в этот рискованный биржевой актив. Наиболее часто инвесторы покупают доли в биржевых фондах, обеспеченных серебром. В этом году они показывают мощный приток средств, что приводит к росту объемов запасов серебра в этих фондах, что углубляет дефицит металла на рынке. Суммарный приток денег в крупнейший биржевой фонд “заточенный” на вложения в серебро iShares Silver Trust (SLV) за последний год составил $2,12 млрд», — сказал он.
При этом, подчеркнул аналитик, предложение серебра на рынке от добытчиков не растет так стремительно, как спрос. Мексика, как крупнейший добытчик сокращает свой экспорт серебра, а переработка и вторичный рынок не компенсируют полностью эти потери. Отсюда вытекает нехватка серебра, что и приводит к росту цен на него. Но если в серебре не было бы спекулятивной составляющей, то цены на него были бы ощутимо ниже. Поэтому текущий экспоненциальный рост цен очень напоминает биржевой пузырь, отметил эксперт.
Как только рост стоимости серебра остановится и начнется коррекция, многие спекулянты захотят зафиксировать прибыль, что может усилить падение цен — такое уже неоднократно бывало в истории. Но пока цена двигается вверх можно ждать, что ценник поднимется в район $63−65/унц., но это будет очень дорого для серебра.
Александр Потавин полагает, что серебро, несмотря на упорное подорожание, уже стоит слишком много. Это легко доказать на примере отношения цен золота к серебру (GOLD/SILVER RATIO). Данный коэффициент снизился к первой половине декабря до 69. При этом среднесрочный коэффициент за последние 5 лет составляет около 80−83 или 77 за последние 10 лет. То есть, у белого металла уже нет значительного потенциала для роста против золота и сейчас серебро оказалось более перекуплено против дорогого золота.
«Текущие уровни GOLD/SILVER минимальные с 2021 г. — в тот год, это отношение продержалось несколько месяцев в районе 66−68 и потом быстро вернулось к отметке 80. Эта история с ценами на серебро может повториться и в следующем году», — заключил специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».