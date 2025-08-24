Аналитик спрогнозировала, как осень скажется на курсе рубля

«После заметного укрепления рубля в первой половине года национальная валюта постепенно возобновляет тренд на ослабление», — констатирует аналитик.
Основной причиной выступает ожидаемое изменение баланса спроса и предложения валюты на рынке в пользу дефицита.
«Сохраняющаяся слабая динамика цен на нефть приводит к снижению нефтегазовых доходов России, которые в июле сжались на 27% по сравнению с прошлым годом и составили 787,3 млрд рублей», — добавила она.
Будущие экспортные притоки от энергетического сектора могут ускорить сокращение: это связано с тем, что в конце июля администрация США ввела вторичные пошлины в размере 25% в отношении Индии за закупки российской нефти.
При этом по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России снижаются ставки по вкладам и депозитам. Это, предупредила Наталия Пырьева, может стать причиной сокращения продаж валютной выручки со стороны экспортеров.
И если ранее экспортеры продавали практически 100% валютной выручки, то в последующем этот тренд может пойти вниз, особенно с учетом того, что с 14 августа 2025 года Правительство России отменило обязательное требование продажи валютной выручки экспортерами.
«Мы не ожидаем излишне волатильных движений на валютном рынке в перспективе следующей недели в отсутствии существенных новостей с геополитического фронта. По нашим оценкам рубль продолжит торговаться в диапазоне 79−83 ₽ за доллар США с большей долей вероятности движения в направлении верхней границы диапазона», — прогнозирует специалист.