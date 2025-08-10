Ричмонд
Аналитик рассказала, какой курс рубля ждать после переговоров на Аляске

Главным фактором как валютного рынка, так и остальных (сырьевой и фондовый) на новой неделе станет анонсированная встреча президентов России США на Аляске. Куда двинется курс рубля и доллара — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: РИА "Новости"

Для валютного рынка главным фактором будет выступать геополитика: результаты предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут сильно изменить динамику валют. Но стоит помнить, что курс российской валюты в последние месяцы чувствует себя достаточно уверенно.

«Вопреки сохраняющейся неопределенности в отношении геополитики и нервозных ожиданий первой очной встречи президента России и США (с момента вступления Трампа на должность на текущий срок) рубль сохраняет стабильность и консолидируется в диапазоне 79−80 рублей за доллар США», — напомнила Наталия Пырьева.

Аналитик полагает, что на следующей неделе — с 11 по 17 августа — может повыситься градус волатильности и диапазон колебаний национальной валюты может расшириться до 75−85 ₽ за доллар США.

«Это будет зависеть от сантимента, где движение в направлении укрепления может произойти в свете позитивного новостного фона в отношении встречи и постфактум ее проведения, а ослабление — вследствие несостоявшихся переговоров или негативного исхода, который сможет предрекать усиление санкционного и/или тарифного давления на Россию», — отметила она.

