Аналитик рассказала, какой курс рубля ждать после переговоров на Аляске

Для валютного рынка главным фактором будет выступать геополитика: результаты предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут сильно изменить динамику валют. Но стоит помнить, что курс российской валюты в последние месяцы чувствует себя достаточно уверенно.
«Вопреки сохраняющейся неопределенности в отношении геополитики и нервозных ожиданий первой очной встречи президента России и США (с момента вступления Трампа на должность на текущий срок) рубль сохраняет стабильность и консолидируется в диапазоне 79−80 рублей за доллар США», — напомнила Наталия Пырьева.
Аналитик полагает, что на следующей неделе — с 11 по 17 августа — может повыситься градус волатильности и диапазон колебаний национальной валюты может расшириться до 75−85 ₽ за доллар США.
«Это будет зависеть от сантимента, где движение в направлении укрепления может произойти в свете позитивного новостного фона в отношении встречи и постфактум ее проведения, а ослабление — вследствие несостоявшихся переговоров или негативного исхода, который сможет предрекать усиление санкционного и/или тарифного давления на Россию», — отметила она.