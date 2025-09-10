Аналитик рассказал, сможет ли ЕС отказаться от российского топлива

При этом он отметил, что эти объемы уйдут из Европы, а не с мирового рынка, а странам ЕС придется покупать более дорогое «черное золото», а также доплачивать за логистику. А вот газ, продолжил аналитик, будет сложно перенаправить, поэтому придется сократить добычу на какое-то время — получается, что объемы уйдут с мирового рынка.