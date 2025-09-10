Аналитик рассказал, сможет ли ЕС отказаться от российского топлива

Юшков напомнил, что внутри Европы нет единой позиции по энергоресурсам из РФ. Действительно, Еврокомиссия в июне опубликовала Дорожную карту по отказу от российских газа, нефти и ядерного топлива. Но остается вопросом, будет ли кто-то следовать этому документу?
«Внутри Евросоюза есть сопротивление. Прежде всего со стороны Венгрии и Словакии, которые покупают и российскую нефть, и российский газ, и российское ядерное топливо. То есть, для них это крайне важно, потому что любая альтернатива будет значительно дороже», — отметил эксперт.
Поэтому Венгрия и Словакия отстаивают право покупать у России энергоресурсы, блокируя решения о подобных ограничениях в ЕС. Конечно, продолжил Игорь Юшков, при желании США могли бы продавить отказ. Но пока инициативы со стороны Вашингтона, в том числе по российским энергоресурсам в Европе, не столь активны, чтобы Венгрия и Словакия на это отреагировали.
Специалист добавил, что США, скорее. Хотят использовать Евросоюз в своих целях — принудить вводить пошлины против стран, покупающих российскую нефть, а конкретно против Индии. То есть Вашингтон, по сути, требует от Брюсселя открыть второй фронт.
«Поэтому, на самом деле, я не думаю, что это давление какое-то серьезное, чтобы Европа действительно отказалась от российских энергоносителей», — отметил аналитик.
Игорь Юшков напомнил, что сейчас российскую нефть покупают две страны в Евросоюзе — Венгрия и Словакия. При этом российский газ импортируют гораздо больше государств-участников, включая те же Венгрию, Словакию, Грецию, Румынию, Болгарию.
Как подчеркнул специалист, в случае отказа от российских ресурсов, предложение газа на рынке ЕС уменьшится.
«В этом году поставки российского трубопроводного газа в Европу составят примерно 16 млрд кубов. Уменьшение на эти объемы заставит страны ЕС больше конкурировать на рынке сжиженного природного газа, соответственно, поднимать цены, чтобы СПГ пришел именно к ним. Я думаю, что это приведет к экономическим издержкам для Европы», — рассказал он.
Говоря о последствиях отказа от российских энергоносителей, Игорь Юшков подчеркнул, что Россия может перенаправить объемы на морской транспорт, выйти на Балтику, на Новороссийск, на Черное море — большого ущерба не будет.
При этом он отметил, что эти объемы уйдут из Европы, а не с мирового рынка, а странам ЕС придется покупать более дорогое «черное золото», а также доплачивать за логистику. А вот газ, продолжил аналитик, будет сложно перенаправить, поэтому придется сократить добычу на какое-то время — получается, что объемы уйдут с мирового рынка.
Эксперт добавил, что для России отказ не станет значительным потрясением. Так, налог на добычу топлива, газа и экспортная пошлина для 15−16 млрд кубометров газа, которые пошли бы в ЕС, не создадут больших проблем для российского бюджета.
«Кардинальным образом это ничего не поменяет. А нефть мы просто перенаправим на другие рынки, заработаем примерно такие же деньги. То есть для нас не принципиально, поступает нефть в Венгрию или мы отправляем ее в Индию и Китай», — заключил Игорь Юшков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».