Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик рассказал об отмене налога на один вид вкладов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. НДС на вклады в драгметаллах отменен с 1 января 2026 года, чтобы уравнять их в правах с вкладами в рублях и валюте. Однако массовыми металлические вклады не станут, рассказал агентству «Прайм» директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Источник: © РИА Новости

По его словам, до принятия закона вклады в золоте и прочих драгметаллах облагались НДС в отличие от рублевых и валютных. Теперь несправедливость устранена, и вклады в металлах могут стать привлекательнее.

Однако интересны они будут, прежде всего, для ВИП-сегмента, уверен он. Дело в том, что такие вклады не подпадают под гарантии АСВ, кроме того, стоимость металлов колеблется в зависимости от конъюнктуры.

Таким образом, доходность не гарантирована. Вложения могут быть интересны с точки зрения диверсификации активов для профессиональных состоятельных инвесторов, уверен Кутьин.

«В настоящее время гражданам куда привычнее физическое золото (слитки и инвестиционные монеты), а также биржевое золото», — заключил он.

Узнать больше по теме
НДС: ключевые аспекты, особенности и примеры
Потребители редко задумываются о том, какую долю в цене товаров и услуг составляет НДС. Однако он существенно влияет на конечную стоимость покупок. В статье мы вместе с экспертом рассмотрим основы, примеры расчета и некоторые особенности законодательства в этой сфере.
Читать дальше