Аналитик рассказал, можно ли заработать на бриллиантах

Рано или поздно, цены могут начать расти, но прямо сейчас нельзя быть уверенным, что они уже на дне и не будут больше падать. Риски инвестиций в бриллианты, указал специалист, связаны не только с неустойчивой динамикой цен в последние годы, но также с невысокой ликвидностью этого инструмента.