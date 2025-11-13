Аналитик рассказал, можно ли заработать на бриллиантах

«Не разделяю оптимизма по поводу инвестиций в бриллианты, — сказал он. — Если посмотреть на IDEX DIAMOND INDEX — один из основных индексов мирового алмазного рынка, то картина говорит скорее о продолжающемся кризисе рынка».
Эксперт напомнил, что за последние полгода Индекс бриллиантового набора подешевел в долларах на 9%, а в рублях с учетом динамики курса доллара — на 8,5%. Индекс инвестиционных бриллиантов потерял заметно меньше — 1,7% и 1,2% соответственно.
Как подчеркнул аналитик, российский инвестор может заработать на инвестициях в бриллианты в том случае, если цены на них начнут восстанавливаться, а также если рубль начнет снижаться по отношению к доллару.
«Ведь, как и в случае с золотом, мы имеем дело с как бы валютными активами. Со времени запуска “Алросой” “бриллиантовой корзины” ее цена опустилась уже почти на 40%. В рублях, с учетом сперва ослабления, а затем укрепления рубля, ее стоимость снизилась примерно на 10%», — пояснил Алексей Калачев.
Рано или поздно, цены могут начать расти, но прямо сейчас нельзя быть уверенным, что они уже на дне и не будут больше падать. Риски инвестиций в бриллианты, указал специалист, связаны не только с неустойчивой динамикой цен в последние годы, но также с невысокой ликвидностью этого инструмента.
Продать купленные бриллианты можно только со скидкой. Разница между ценой покупки и продажи может оказаться существенной, и «съест» весь доход, если рост цены будет недостаточно большим, заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».