Аналитик рассказал, кто «ударится» о новый потолок цен на нефть

Он пояснил, что Япония, Канада и другие страны, которые снизили потолок, фактически присоединились к Европейскому союзу.
«Но это решение глобально никак не повлияет на объемы экспорта нашей нефти. То есть, мы сколько экспортировали и вывозили, и в каких направлениях шла нефть, в таких и дальше пойдет. И то же самое касается нефтепродуктов. Так все это и продолжится», — сказал эксперт.
Как отметил Игорь Юшков, перечень танкеров, которые Россия может использовать, уменьшится. У страны достаточно танкеров «теневого флота» для того, чтобы вывозить все объемы нефти. Условно говоря, подчеркнул он, для России важен сам факт, есть ли потолок цены или нет. Но не важен какой он. И в этом плане РФ фактически не пострадает.
Игорь Юшков добавил, что если бы «теневого флота» не было, то перечень танкеров для перевозки нефти был бы шире, конкуренция между ними — больше, а стоимость перевозки — ниже.
«Но так как потолок цены есть, то приходится платить даже больше за перевозку. То есть это определенные издержки. Но для бюджета и даже для компании они не критичны. И в общем-то в общей массе проблемы незаметны», — рассказал специалист.
По его словам, новый потолок цен на нефть повлияет только на те компании, которые зарегистрированы в странах, принявших его, — канадские, британские, европейские, японские и так далее. Дело в том, что они потеряют возможность заработать, когда цена на российскую нефть опустится ниже 60 долларов за баррель.
«Европа, снизив потолок цены, ударила по своему собственному флоту, по своим собственным компаниям-судовладельцам. Теперь они должны будут дождаться, пока цена на нефть снизится до 47,6 доллара за баррель. А такая вероятность, конечно, есть, но, тем не менее, ничтожно мала», — заключил Игорь Юшков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».