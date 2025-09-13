Аналитик рассказал, кто «ударится» о новый потолок цен на нефть

Как отметил Игорь Юшков, перечень танкеров, которые Россия может использовать, уменьшится. У страны достаточно танкеров «теневого флота» для того, чтобы вывозить все объемы нефти. Условно говоря, подчеркнул он, для России важен сам факт, есть ли потолок цены или нет. Но не важен какой он. И в этом плане РФ фактически не пострадает.