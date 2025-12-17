Аналитик рассказал, когда начнет дорожать вторичное жилье

Серьезный рост продаж начался в середине октября, а в ноябре приобрел эффект снежного кома: если в начале осени продавцы проводили по две-три встречи в день, то сейчас их число выросло до пяти-шести. Это приводит к увеличению числа сделок и позволяет застройщикам повышать цены, даже несмотря на то, что некоторые банки временно приостановили выдачу семейной ипотеки до февраля следующего года.