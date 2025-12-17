Аналитик рассказал, когда начнет дорожать вторичное жилье

Кричевский сообщил, что существенный рост цен на новостройки имеет объективную причину. Осенью наблюдается бурный ажиотаж в офисах продаж, связанный с ужесточением условий семейной ипотеки — с 1 февраля домохозяйство сможет получить только один такой кредит, тогда как сейчас есть возможность взять два.
Серьезный рост продаж начался в середине октября, а в ноябре приобрел эффект снежного кома: если в начале осени продавцы проводили по две-три встречи в день, то сейчас их число выросло до пяти-шести. Это приводит к увеличению числа сделок и позволяет застройщикам повышать цены, даже несмотря на то, что некоторые банки временно приостановили выдачу семейной ипотеки до февраля следующего года.
На рынке вторичного жилья ситуация сложнее. Часть спроса перетекла на новостройки из-за желания успеть воспользоваться выгодной программой. Дополнительным фактором стал феномен «Долингейт», когда покупатели отказываются от сделок на этапе подписания договора, и это явление приобретает массовый характер. Кроме того, качество жилья в старом фонде часто уступает современным новостройкам, что также влияет на ценообразование.
«Говоря о том, когда начнет дорожать вторичка, хотелось бы, чтобы этого роста не было хотя бы год — доходы населения не успевают за ростом цен. Но в любом случае она постепенно начнет оживать после всех необходимых действий Верховного суда по предотвращению кейсов “Долингейта” и плавного снижения ставки ЦБ», — отметил аналитик.
Он считает, что до февраля у покупателей с деньгами есть шанс воспользоваться выгодными предложениями на вторичном рынке, так как разница в ценах с новостройками может достигнуть 90%. Однако после этого у застройщиков может наступить период коррекции, и их ценовые аппетиты снизятся.
