Аналитик рассказал, изменятся ли цены на туры в Иорданию после отмены виз

По его словам, ранее визы ставили в аэропорту, каждый документ обходился немного дешевле 5 тысяч рублей. Можно также было оформить электронную визу, но мало кто это делал. Сейчас, после введения нового порядка въезда в страну, скорее всего, позиционирование направления изменится, считает Козырев. Согласно документам, россияне смогут находиться на территории 30 дней единовременно, и не более 90 дней в году.