Аналитик рассказал, изменятся ли цены на туры в Иорданию после отмены виз

«Иордания становится безвизовой для россиян, однако сейчас трудно сказать, привлечет ли это значительное число туристов в ближайшее время. Сейчас доля бронирований этой страны — менее 0,1%, хотя в столицу королевства есть прямые перелеты. Туроператоры не слишком спешат продвигать данное направление, но все может измениться», — отмечает эксперт.
По его словам, ранее визы ставили в аэропорту, каждый документ обходился немного дешевле 5 тысяч рублей. Можно также было оформить электронную визу, но мало кто это делал. Сейчас, после введения нового порядка въезда в страну, скорее всего, позиционирование направления изменится, считает Козырев. Согласно документам, россияне смогут находиться на территории 30 дней единовременно, и не более 90 дней в году.
«Цены на поездки в Иорданию в середине января начинаются от 110 тысяч рублей на двоих с перелетом, проживанием и трансфером на 7−8 ночей. И это за двухзвездочный отель. Ближайший конкурент Иордании — Египет, конечно предлагает более выгодные цены. Однако, достопримечательности Иордании и SPA-программы отелей могут привлечь достаточно россиян, которые хотели бы расширить географию поездок», — подытожил турэксперт.
