Аналитик раскрыла перспективные отрасли с высокой зарплатой в 2026 году

По ее словам, массового увеличения доходов в обозримом будущем не ожидается из-за ограниченных экономических возможностей и сокращения объёмов государственного заказа. Между тем, в отдельных секторах сохраняются предпосылки для точечного роста.
Основными драйверами изменений на рынке остаются дефицит кадров и завышенные ожидания соискателей. Особенно выражено это явление в промышленности, логистике, строительстве, инфраструктуре и сельском хозяйстве. В этих отраслях предложения по зарплате уже опережают инфляцию, и, по прогнозам, рост продолжится в 2026 году.
«По данным сервиса по поиску работы, впервые в сентябре 2025 года зарплаты в вакансиях в производственной сфере превысили ожидания соискателей. Двузначный рост зафиксирован у токарей (+39%), наладчиков оборудования и операторов станков с ЧПУ (+25−29%). Инженеры с навыками в ИИ и складские работники с цифровыми компетенциями зарабатывают на 15−70% больше. Цифровизация усиливает ценность этих ролей», — сообщила Платонова.
Не все отрасли ожидают положительной динамики. По прогнозам, в 2026 году в деревообрабатывающей, кожевенной промышленности и автопроме произойдут сокращения персонала и снижение заработных плат. В розничной торговле отмечается продолжающийся дефицит рабочих кадров, связанный с ограничениями на привлечение иностранной рабочей силы, что поддерживает рост зарплат в ряде сегментов рынка.
На рынке офисных специалистов сохраняется стабильный спрос на административные и финансовые позиции, а также сотрудников с цифровыми компетенциями. Вместе с тем в IT-секторе наблюдается снижение спроса на junior-разработчиков, в частности специалистов по front-end, тогда как востребованность fullstack-инженеров и архитекторов растет. Повышение страховых взносов для IT-компаний до 15% может усилить нагрузку на фонд оплаты труда в отрасли.
В сферах HR и маркетинга отмечается рост конкуренции: число кандидатов увеличилось на 28% при росте спроса лишь на 7%. Офисные сотрудники без цифровых навыков оказываются в группе риска по сокращениям.
«2026 год станет годом перераспределения стоимости труда. Работодателям важно заранее пересмотреть кадровую стратегию: инвестировать в ключевых специалистов, провести аудит функций и заложить рост издержек в отдельных сегментах», — подытожила специалист.
