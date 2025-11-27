Аналитик раскрыла перспективные отрасли с высокой зарплатой в 2026 году

В 2026 году тенденции на российском рынке труда будут характеризоваться неравномерной динамикой уровня заработных плат. Рекордное расхождение между ожиданиями соискателей и возможностями работодателей отмечается уже сейчас: в текущем году кандидаты повысили свои зарплатные запросы в среднем на 14%, тогда как предложения от компаний выросли только на 7%. Об этом заявила «Известиям» бизнес-аналитик компании «Адвирос» Илона Платонова.