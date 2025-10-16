Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Резкое укрепление рубля на этой неделе обусловлено макроэкономическими причинами и может продлиться как минимум до заседания ЦБ по ставке, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
На этой неделе доллар впервые этой осенью опустился ниже 80 рублей и продолжает снижаться.
«Главной причиной укрепления рубля в октябре мы считаем макроэкономическую стабильность, невысокий спрос российского бизнеса на валюту и сокращение импорта, и эта тенденция может продолжиться до конца года», — отметил аналитик.
Он не исключил продажи Минфином валюты и золота из резервов, чтобы покрыть часть бюджетного дефицита. Это тоже укрепляет рубль.
Но главной интригой будут заседания Банка России и Федрезерва США по ключевой ставке в конце октября. Если российский регулятор сохранит ставку, а американский снизит, рубль снова укрепится, а доллар ослабеет, уверен Шнейдерман.
По его мнению, в середине осени рубль может вернуться к летним пикам, а доллар продолжит падать к уровням 77,5 — 78 рублей. Евро может протестировать отметку 90 рублей, а юань опустится ниже 11 рублей.