Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля

Аналитик Шнейдерман: укрепление рубля может продлиться до решения ЦБ по ставке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Резкое укрепление рубля на этой неделе обусловлено макроэкономическими причинами и может продлиться как минимум до заседания ЦБ по ставке, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

На этой неделе доллар впервые этой осенью опустился ниже 80 рублей и продолжает снижаться.

«Главной причиной укрепления рубля в октябре мы считаем макроэкономическую стабильность, невысокий спрос российского бизнеса на валюту и сокращение импорта, и эта тенденция может продолжиться до конца года», — отметил аналитик.

Он не исключил продажи Минфином валюты и золота из резервов, чтобы покрыть часть бюджетного дефицита. Это тоже укрепляет рубль.

Но главной интригой будут заседания Банка России и Федрезерва США по ключевой ставке в конце октября. Если российский регулятор сохранит ставку, а американский снизит, рубль снова укрепится, а доллар ослабеет, уверен Шнейдерман.

По его мнению, в середине осени рубль может вернуться к летним пикам, а доллар продолжит падать к уровням 77,5 — 78 рублей. Евро может протестировать отметку 90 рублей, а юань опустится ниже 11 рублей.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше