Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября

Финансист Шнейдерман: на валютном рынке РФ воцарилась относительная стабильность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Укрепление рубля на уходящей неделе связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке и слабостью доллара. Но этот тренд может быть переломлен, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, сейчас на валютном рынке России воцарилась относительная стабильность.

«Курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ, ожиданиями решений по ставке и слабостью доллара на мировых рынках. Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может объясняться уменьшением потребности в дополнительных рублевых поступлениях», — рассуждает он.

Но наиболее значимым фактором стал пересмотр экономическими агентами вероятности снижения ставки на заседании ЦБ в конце октября. Сейчас базовый сценарий — сохранение на нынешнем уровне 17%. Это поддерживает рубль и привлекательность рублевых инструментов.

Негативными факторами до середины осени могут послужить цены на нефть и расширение санкций, а также рост спроса на валюту для импорта. При их реализации возможно возвращение в район 82−85 рублей за доллар, заключил Шнейдерман.

