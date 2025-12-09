Ричмонд
Аналитик спрогнозировал реальный рост доходов россиян

Реальные доходы россиян вырастут на 1−2% в 2026 году, спрогнозировал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«По нашим оценкам, в следующем году реальный рост доходов домохозяйств продолжится, однако станет более умеренным — вблизи 1−2% годовых. Этому будет способствовать все еще высокий рост зарплат граждан вследствие дефицита кадров в экономике. Кроме того, высокие процентные рублевые ставки будут обеспечивать значимые доходы по депозитам россиян», — рассказал Васильев.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2025 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале прирост составил 8,7% в годовом выражении, а во втором квартале — 7% к тому же периоду 2024 года.

При этом темпы роста начали замедляться уже в третьем квартале, когда показатель увеличился на 8,5% в годовом исчислении. Минэкономразвития ожидает, что по итогам всего 2025 года реальные располагаемые доходы граждан вырастут на 5,9%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

