Аналитик спрогнозировал реальный рост доходов россиян

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2025 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале прирост составил 8,7% в годовом выражении, а во втором квартале — 7% к тому же периоду 2024 года.