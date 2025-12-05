Ричмонд
Аналитик оценила, сможет ли рубль удержаться после решения ЦБ по переводам

Банк России с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и нерезидентов из дружественных стран. Как рубль может отреагировать на решение регулятора, объяснила Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер».

Авторы и эксперты
Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Она напомнила, что изначально данные ограничения вводились, чтобы избежать дефицита валюты на рынке и обвала рубля, достаточно вспомнить март 2022 года, когда был период беспрецедентного санкционного шока. Половина резервов Банка России была заблокирована, логистика экспорта нарушена, а панические настроения бизнеса и населения создали колоссальный спрос на валюту.

«В тот момент ограничения выполняли роль своего рода “жгута” при кровотечении. Если бы барьеры не поставили, мы бы столкнулись с масштабным оттоком капитала, который физически истощил бы ликвидность банковской системы. Это неминуемо привело бы к катастрофическому обвалу рубля», — сказала эксперт.

Меры были жесткими, отметила аналитик, но именно они позволили купировать панику и сохранить финансовую стабильность в самый острый период кризиса.

Наталия Пырьева назвала решение Банка России сигналом уверенности, поскольку регулятор видит, что фундамент валютного рынка сейчас достаточно крепок. Потребности в жестком ограничении валютного рынка нет.

«Вместе с тем, важно понимать, что лимит в $1 млн в месяц, который действовал до этого, и так покрывал потребности 99,9% граждан и бизнеса. Его полная отмена — шаг скорее символический, завершающий этап либерализации. Банк России понимает, что снятие “потолка” не спровоцирует ажиотажного спроса, способного пошатнуть курс», — заключила специалист.

