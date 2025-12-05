Аналитик оценила, сможет ли рубль удержаться после решения ЦБ по переводам

Она напомнила, что изначально данные ограничения вводились, чтобы избежать дефицита валюты на рынке и обвала рубля, достаточно вспомнить март 2022 года, когда был период беспрецедентного санкционного шока. Половина резервов Банка России была заблокирована, логистика экспорта нарушена, а панические настроения бизнеса и населения создали колоссальный спрос на валюту.
«В тот момент ограничения выполняли роль своего рода “жгута” при кровотечении. Если бы барьеры не поставили, мы бы столкнулись с масштабным оттоком капитала, который физически истощил бы ликвидность банковской системы. Это неминуемо привело бы к катастрофическому обвалу рубля», — сказала эксперт.
Меры были жесткими, отметила аналитик, но именно они позволили купировать панику и сохранить финансовую стабильность в самый острый период кризиса.
Наталия Пырьева назвала решение Банка России сигналом уверенности, поскольку регулятор видит, что фундамент валютного рынка сейчас достаточно крепок. Потребности в жестком ограничении валютного рынка нет.
«Вместе с тем, важно понимать, что лимит в $1 млн в месяц, который действовал до этого, и так покрывал потребности 99,9% граждан и бизнеса. Его полная отмена — шаг скорее символический, завершающий этап либерализации. Банк России понимает, что снятие “потолка” не спровоцирует ажиотажного спроса, способного пошатнуть курс», — заключила специалист.