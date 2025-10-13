Аналитик оценил запасы российского газа «на века»

Он напомнил, что Россия является лидером по запасам газа, в том числе рентабельным (тем, которые можно выгодно добыть при текущем уровне цен) — это признают международные организации. «И тут на столетие хватит нам газа, то есть проблем с этим нет», — отметил эксперт.
Однако, продолжил Игорь Юшков, другой вопрос — строительство инфраструктуры и способы доставки этого газа, затраты на газификацию и прочее.
«То есть в основном проблема не в том, сколько у нас под землей газа, а в том, как это все выгодно добыть, так, чтобы не выросла цена до какого-то уровня, когда газ уже дальше не будет смысла потреблять», — пояснил аналитик.
Он напомнил, что в 2021 году, например, Алексей Миллер докладывал президенту России Владимиру Путину, что на действующих месторождениях Западной Сибири можно добывать еще 100 миллиардов кубов. С того момента сократились поставки газа в Европу и, соответственно, его добыча, примерно на 130−140 млрд кубометров. То есть, с уже разработанных месторождений в регионе можно добывать порядка 230−240 млрд кубов в год.
На Дальнем Востоке, продолжил Игорь Юшков, ресурсной базы не хватает. «Газпром» увеличит поставку газа в Китай по Дальневосточному маршруту до 12 млрд кубов, по «Силе Сибири-1» — до 44 млрд кубов. Поэтому там нужно развивать ресурсную базу.
Геологическая разведанность в Восточной Сибири, Дальнего Востока, да и уж тем более Арктики, очень небольшая, где-то 10% — можно найти еще много чего, подчеркнул эксперт.
Говоря об изменениях энергетического рынка, Игорь Юшков напомнил, что у России большая ресурсная база. «Однако у нас есть специфические проблемы, почему мы не можем глобально конкурировать — мы не можем строить самостоятельно крупнотоннажные заводы по сжижению газа, мы не можем строить газовозы для перевозки СПГ. Поэтому есть ряд ограничений на мировом рынке», — подчеркнул Юшков.
При этом он заявил, что шельфы — будущее российской энергетики. «Есть перспективные месторождения и на шельфе Сахалина, и на шельфе Каспия, и на шельфе арктических морей. Но вопрос себестоимости. Нужно совершенствовать технологии, чтобы разрабатывать их по низкой цене», — заключил аналитик.
