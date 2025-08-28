Ричмонд
Аналитик объяснила, зачем банки повышают ставки по вкладам против тренда

Замалеева: банки ради привлечения вкладчиков готовы предлагать повышенные ставки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Некоторые банки на фоне снижения ставок предлагают вклады под повышенный процент. Зачем они это делают и стоит ли соблазняться такими предложениями, рассказала агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По ее словам, дело в том, что банку в определенный период времени может понадобиться дополнительная ликвидность. Поэтому он переманивает вкладчиков у конкурентов, получая таким образом дорогие, но очень нужные деньги.

«Как правило, такие предложения носят временный характер и связаны с маркетинговыми кампаниями или конкурентной борьбой за клиентов», — пояснила аналитик.

Пользоваться ими можно, но необходимо тщательно просчитать условия — порой в них кроется подвох. В целом маркетинговые предложения выгодны для тех, кто готов зафиксировать доходность на короткий срок и понимает все ограничения, заключила Замалеева.

Ликвидность: что это, зачем нужно и как рассчитать
В современном финансовом мире скорость и простота конвертации активов в наличные средства играют решающую роль. Этот показатель называется ликвидностью, он важен как для частных инвесторов, так и для крупных компаний, так как влияет на стратегическое планирование. С помощью эксперта рассмотрим, какие факторы повышают ликвидность, и почему она играет столь значимую роль в экономике.
