Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик объяснила, чем важен Хэллоуин для инвесторов

31 октября многие страны мира отмечают Хэллоуин. Сегодня праздник оказывает влияние не только на общество, но и на экономику. И распродажа тыкв тут не при чем. О «стратегии Хэллоуина» и ее роли на финансовых рынках рассказала Финансам Mail Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

«31 октября США празднуют Хэллоуин. На этот раз предлагаю отвлечься от закупки тыкв и обратиться к теме финансовых рынков. Давайте посмотрим на “Индикатор Хэллоуина”. Это сезонный эффект, актуальный для американского рынка акций. На основании индикатора разработана “Стратегия Хэллоуин”», — сказала она.

Как пояснила эксперт, «стратегия Хэллоуин» — по сути, аналог «Sell in May». Подход прост — с ноября по апрель держи диверсифицированную корзину американских акций, находись вне рынка акций следующие шесть месяцев. По данным за период с 1896 г. по 2024 г., с ноября по апрель DJIA рос на 5,3% среднем в год, с мая по октябрь — лишь на 1,9%.

Зачатки стратегии появились в Англии XVI в., где богатые люди, включая финансистов, покидали на лето Лондон и, по сути, игнорировали в этот период инвестиционные портфели. Сама стратегия описана в работе Свена Боумана и Бена Якобсена, опубликованной в American Economic Review в 2002 году.

В наибольшей степени эффект проявляется в годы промежуточных выборов — 10% среднем в зимний период. В другие годы сезонная разница статистически незначима.

С чем же связана закономерность? Основными факторам Оксана Холоденко назвала такие явления, как ралли Санта-Клауса, урегулирование вопросов, связанных с федеральным бюджетом и потолком долга, возможное увеличение госрасходов в год промежуточных выборов, а также рождественские распродажи в США.

Аналитик добавила, что сегодня стратегия не совсем актуальна. Близится второй зимний период в рамках президентского цикла в США. Исторические закономерности обещают лишь 3% по DJIA за шесть месяцев, начиная с 1 ноября. Из нынешних реалий отметим внешнеторговую политику Дональда Трампа, шатдаун, слабость рынка труда США, во многом заложенную в котировки монетарную политику ФРС.

«В России “стратегия Хэллоуин” по сути не работает. Разница между “зимой” и “летом” исторически невелика. Данные по динамике индекса полной доходности Мосбиржи, учитывающего дивиденды, подтверждают картину. При выходе из акций в мае инвестор недополучает потенциальную прибыль, но в меньшей степени, чем зимой», — заключила Оксана Холоденко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Инвестиции: как быстро и надежно приумножить свои накопления
В условиях экономической нестабильности вопрос сохранения сбережений выходит на первый план. Важно грамотно выбрать инструменты, которые не только не дадут сгореть денежным средствам, но и помогут заработать. Просто и емко расскажем об инвестициях для новичков и перечислим их основные ошибки.
Читать дальше