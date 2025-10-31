Аналитик объяснила, чем важен Хэллоуин для инвесторов

«31 октября США празднуют Хэллоуин. На этот раз предлагаю отвлечься от закупки тыкв и обратиться к теме финансовых рынков. Давайте посмотрим на “Индикатор Хэллоуина”. Это сезонный эффект, актуальный для американского рынка акций. На основании индикатора разработана “Стратегия Хэллоуин”», — сказала она.
Как пояснила эксперт, «стратегия Хэллоуин» — по сути, аналог «Sell in May». Подход прост — с ноября по апрель держи диверсифицированную корзину американских акций, находись вне рынка акций следующие шесть месяцев. По данным за период с 1896 г. по 2024 г., с ноября по апрель DJIA рос на 5,3% среднем в год, с мая по октябрь — лишь на 1,9%.
Зачатки стратегии появились в Англии XVI в., где богатые люди, включая финансистов, покидали на лето Лондон и, по сути, игнорировали в этот период инвестиционные портфели. Сама стратегия описана в работе Свена Боумана и Бена Якобсена, опубликованной в American Economic Review в 2002 году.
В наибольшей степени эффект проявляется в годы промежуточных выборов — 10% среднем в зимний период. В другие годы сезонная разница статистически незначима.
С чем же связана закономерность? Основными факторам Оксана Холоденко назвала такие явления, как ралли Санта-Клауса, урегулирование вопросов, связанных с федеральным бюджетом и потолком долга, возможное увеличение госрасходов в год промежуточных выборов, а также рождественские распродажи в США.
Аналитик добавила, что сегодня стратегия не совсем актуальна. Близится второй зимний период в рамках президентского цикла в США. Исторические закономерности обещают лишь 3% по DJIA за шесть месяцев, начиная с 1 ноября. Из нынешних реалий отметим внешнеторговую политику Дональда Трампа, шатдаун, слабость рынка труда США, во многом заложенную в котировки монетарную политику ФРС.
«В России “стратегия Хэллоуин” по сути не работает. Разница между “зимой” и “летом” исторически невелика. Данные по динамике индекса полной доходности Мосбиржи, учитывающего дивиденды, подтверждают картину. При выходе из акций в мае инвестор недополучает потенциальную прибыль, но в меньшей степени, чем зимой», — заключила Оксана Холоденко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».