Аналитик объяснила, чем важен Хэллоуин для инвесторов

Как пояснила эксперт, «стратегия Хэллоуин» — по сути, аналог «Sell in May». Подход прост — с ноября по апрель держи диверсифицированную корзину американских акций, находись вне рынка акций следующие шесть месяцев. По данным за период с 1896 г. по 2024 г., с ноября по апрель DJIA рос на 5,3% среднем в год, с мая по октябрь — лишь на 1,9%.