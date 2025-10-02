Аналитик оценил вероятность прогноза Павла Дурова по криптовалютному всплеску

Прежде всего, Дуров рассказал о стоимости биткоина по миллиону долларов, но не указал, когда это случится. Такое утверждение Владислав Антонов назвал скорее верой, чем прогнозом.
Но в теории стоимость криптовалюты может достичь 1 миллиона долларов. В таком случае рыночная капитализация биткоина при цене 1 млн долларов за монету суммарно составит 21 трлн долларов. Это сопоставимо с рыночной капитализацией всего золота или крупнейших мировых компаний.
«Для этого потребуется массовое институциональное принятие, статус глобального резервного актива и чтобы “звезды сошлись на небе”. Это означает благоприятную глобальную регуляторную среду, которая сейчас только формируется (например, инициативы Трампа по госрезерву BTC в США)», — пояснил эксперт.
При этом аналитик указал, что этот сценарий — перспектива не лет, а десятилетий. Большинство серьезных аналитиков даже в самых бычьих сценариях на ближайшие 5−10 лет не выходят за пределы 500 тысяч долларов.
Владислав Антонов добавил, что октябрь для биткоина исторически сильный месяц — за последние 8 лет он 7 раз заканчивался в плюсе, что создает благоприятный настрой. Если эта тенденция сохранится и рынок закрепится выше текущих уровней, то тестирование и даже превышение исторического максимума в районе 123−130 тысяч долларов выглядит вполне вероятным.
«В целом, аналитическое сообщество, сходится во мнении, что к концу 2025 года биткоин будет торговаться в диапазоне от 125 тыс. до 160 тыс. долларов. Некоторые консервативные оценки предполагают завершение года на уровне около 116 тысяч долларов, в то время как более оптимистичные прогнозы видят цену в 200 000−250 000 тысяч. Консенсусный прогноз, похоже, формируется в районе 180 000 долларов», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».