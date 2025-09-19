Аналитик объяснил, зачем Минфин хочет опустить планку цен на нефть

О снижении цены отсечения в обновленном бюджете России заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
Он добавил, что финансовое ведомство на следующий год планирует среднюю стоимость российской нефти в районе 59 долларов за баррель. И, соответственно, обозначает цену отсечения.
Так, отметил специалист, Минфин будет опускать цену отсечения на доллар в год для того, чтобы уменьшать зависимость текущих доходов бюджета от нефти и отправлять вот эти доходы дополнительные в резервные фонды.
Таким образом, продолжил Игорь Юшков, во-первых, сформируется некая кубышка. Во-вторых, исчезнет соблазн постоянно расширять расходы бюджета.
«Если у вас все доходы от нефти идут в расходы, то таким образом вы постоянно их будете увеличивать, увеличивать, увеличивать, и в итоге у вас не будет кубышки, и в итоге у вас будет инфляция», — заключил аналитик.
Юбилейный, десятый Московский финансовый форум проходит 18 сентября 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема — «Финансовая система: вызовы и задачи».
Традиционно в работе МФФ принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровня, владельцы и топ-менеджеры крупных бизнесов, политики, общественные деятели, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов.
Впервые форум состоялся в Москве 23 сентября 2016 года.
