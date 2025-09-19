Ричмонд
Аналитик объяснил, зачем Минфин хочет опустить планку цен на нефть

Минфин планирует снизить цену отсечения для нефти в рамках бюджетного правила. Для чего это нужно, Финансам Mail объяснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве Москвы.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

О снижении цены отсечения в обновленном бюджете России заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Мы видим, что здесь правительство ищет дополнительные доходы бюджета и Минфин обозначил, при какой цене он будет, какую сумму, в общем-то, доходов от нефти будет отправлять бюджет в текущие доходы, а какие будет откладывать в резервные фонды», — сказал Игорь Юшков.

Он добавил, что финансовое ведомство на следующий год планирует среднюю стоимость российской нефти в районе 59 долларов за баррель. И, соответственно, обозначает цену отсечения.

Так, отметил специалист, Минфин будет опускать цену отсечения на доллар в год для того, чтобы уменьшать зависимость текущих доходов бюджета от нефти и отправлять вот эти доходы дополнительные в резервные фонды.

Таким образом, продолжил Игорь Юшков, во-первых, сформируется некая кубышка. Во-вторых, исчезнет соблазн постоянно расширять расходы бюджета.

«Если у вас все доходы от нефти идут в расходы, то таким образом вы постоянно их будете увеличивать, увеличивать, увеличивать, и в итоге у вас не будет кубышки, и в итоге у вас будет инфляция», — заключил аналитик.

Юбилейный, десятый Московский финансовый форум проходит 18 сентября 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема — «Финансовая система: вызовы и задачи».

Традиционно в работе МФФ принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровня, владельцы и топ-менеджеры крупных бизнесов, политики, общественные деятели, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов.

Впервые форум состоялся в Москве 23 сентября 2016 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

