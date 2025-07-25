Аналитик объяснил решение ЦБ снизить ставку

Инфляция замедляется быстрее, чем ранее прогнозировал ЦБ (7−8% на конец года), поэтому регулятор может быстрее снижать ключевую ставку.
По оценке Банка России, сезонно скорректированная инфляция в июне составила 4% после 4,5% в мае, т.е. второй месяц подряд находится вблизи целевого уровня 4%.
Кроме этого, сезонно скорректированная инфляция за три последних месяца к этому заседанию снизилась до 4,8% после 6,9%, которые были на июньском заседании.
Снижение текущих темпов инфляции примерно на 2 п.п. дают возможность снизить ключевую ставку на 2 п.п. и сохранить прежнюю жёсткость монетарной политики.
Кроме этого, денежно-кредитная политика действует на экономику и инфляцию с лагом (3−6 кварталов), поэтому необходимо ускорить снижение ставки, чтобы не допустить переохлаждения экономики.
Сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — это охлаждение кредитования на фоне высокой ставки, крепкий рубль, вероятная нормализация бюджетных расходов в последующие месяцы.
В то же время обеспокоенность у ЦБ по-прежнему вызывают повышенные инфляционные ожидания, дефицитный рынок труда, риски со стороны внешних условий (геополитика, торговые войны).
Мы полагаем, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3%, в июне замедлилась до 9,4% и к концу года снизиться до 5,6%.
Прогноз на следующие заседания
Мы считаем, что в целом сигнал Банка России с учётом прогноза по ставке в остаток года является мягким. Банк России в пресс-релизе сохранил нейтральный сигнал о том, что решения по ставке будут зависеть от поступающих данных («дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий»).
В то же время, Банк России понизил прогноз по инфляции на конец года до 6−7% с 7−8% и дал прогноз по средней ставке в остаток года в диапазоне 16,3−18,0%. Это означает, что на конец года при инфляции 6% ключевая ставка может составить 14%.
Учитывая наш прогноз по инфляции на конец года в 5,6% и прогноз ЦБ по ставке в остаток года, мы ожидаем, что Банк России будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100−200 б.п. до 14% к концу года.
Мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 12 сентября снизит ключевую ставку ещё на 100−200 б.п., до 16−17%.
Вероятной траекторией по ставке мы видим следующую траекторию:
• 12 сентября — снижение ставки на 200 б.п., до 16%.
• 24 октября — снижение на 100 б.п., до 15%.
• 19 декабря — снижение на 100 б.п., до 14%.
Геополитический фактор и состояние мировой экономики в условиях торговых войн являются основными факторами неопределённости для прогноза.
Влияние на курс рубля
Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, поэтому мы считаем, что оно не окажет значимого влияния на курс рубля. Несмотря на снижение, ключевая ставка остаётся на высоком уровне и это продолжит оказывать поддержку рублю.
С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях.
С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).
Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для оттока капитала и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,8 млрд руб. в день.
Негативными факторами для рубля являются сезонное увеличение спроса на валюту для зарубежных летних отпусков, постепенное увеличение спроса на импорт во втором полугодии, ожидания снижения ключевой ставки, санкционные риски.
В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что рубль в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне 10,7−11,8 за юань, 77−85 за доллар, 91−100 за евро.
Валютный рынок останется чувствительным к ходу переговоров РФ-США и развитию геополитической ситуации.
Влияние на ставки в экономике
Мы полагаем, что ставки по вкладам продолжат быстро снижаться в ближайшие недели.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам первой декады июля снизилась до 17,9% — это минимум за 10 месяцев.
Мы ожидаем, что в ближайшие недели ставки по депозитам уйдут в район 16% и ниже.
К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. В этом сценарии ставки по депозитам к концу года могут снизиться до 12−13%. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок.
Мы полагаем, что в ближайшие недели ставки по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам, будут снижены на сопоставимую величину (-200 б.п.).
Мы считаем, что в ближайшие месяцы ставки по кредитам продолжат снижение вслед за вероятным замедлением инфляции и снижением ставок по депозитам.
Влияние на фондовый рынок и инвесторов
Итоги заседания ЦБ в целом совпали с ожиданиями инвесторов и поэтому в моменте они, вероятно, не окажут значимого влияния на цены облигаций и акций.
В то же время цикл снижения ключевой ставки, вероятно, будет продолжен и это будет оказывать среднесрочную поддержку облигациям и акциям.
Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы вслед за замедлением инфляции будут снижаться ставки по депозитам и доходности облигаций. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок.
Также разумно держать часть портфеля в акциях, длинных ОФЗ и надёжных корпоративных облигациях с постоянным купоном.
При этом развитие геополитической ситуации остаётся основным фактором неопределенности в этом году.
Фонды ликвидности и надёжные флоатеры позволят получить текущий высокий доход (17−20%) и защитить портфель от возможного ухудшения внешних условий, сохранения двузначной инфляции и дополнительного повышения ключевой ставки (пессимистичный сценарий).
На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.