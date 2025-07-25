Аналитик объяснил решение ЦБ снизить ставку

Учитывая наш прогноз по инфляции на конец года в 5,6% и прогноз ЦБ по ставке в остаток года, мы ожидаем, что Банк России будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100−200 б.п. до 14% к концу года.

Мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 12 сентября снизит ключевую ставку ещё на 100−200 б.п., до 16−17%.

Вероятной траекторией по ставке мы видим следующую траекторию:

• 12 сентября — снижение ставки на 200 б.п., до 16%.

• 24 октября — снижение на 100 б.п., до 15%.

• 19 декабря — снижение на 100 б.п., до 14%.

Геополитический фактор и состояние мировой экономики в условиях торговых войн являются основными факторами неопределённости для прогноза.