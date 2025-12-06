Аналитик объяснил, кто толкает доллар вниз

Общий тренд усиления рубля с начала 2025 года пока остается в силе. С начала 2025 года он восстановил позиции к доллару почти на 25%. Снижение объема внешнего долга, слабая динамика импорта и настрой участников рынка на геополитический позитив только усилили предпосылки для укрепления курса рубля. Российская валюта в этом году стала надежным инвестиционным инструментом для трейдеров и инвесторов, подытожил аналитик.