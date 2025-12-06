Ричмонд
Аналитик объяснил, кто толкает доллар вниз

О том, почему рубль в конце года укрепляется вопреки трендам, а доллар слабеет, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Как напоминает специалист, позиции рубля в первой декабря остаются заметно сильными. На уходящей неделе внебиржевой курс доллара падал до 76 рублей — минимума с мая 2023 года. Юань также падал к рублю до почти трехлетних минимумов. Это нетипично для конца года — традиционно в этот период рубль слабел на фоне роста импорта и скачка бюджетных расходов.

«Сейчас в его пользу играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности. Более того, ежедневная продажа иностранной валюты в декабре выросла до максимального значения 14,5 миллиардов рублей», — сказал Шнейдерман.

Специалист отметил, что эти факторы будут оказывать весомую поддержку рублю до решения Банка России по ключевой ставке 19 декабря.

Доллар, продолжил он, с началом зимы слабеет в ожидании дальнейшего смягчения ставки ФРС США и свежей макростатистики. Это идет в русле курса Дональда Трампа на ослабление нацвалюты, поэтому существенного пересмотра тренда в ближайшее время не ожидается.

На конец 2025 года для доллара остается актуальным диапазон 73−82 рублей, причем до конца второй декады декабря для американской валюты вполне вероятно нахождение в коридоре 73−78 рублей, сказал эксперт. Он допустил, что внебиржевые торги по евро будут проходить в пределах 85−94 рублей, а торги юанем закрепят курс в рамках 10,2−11,5 рубля.

Общий тренд усиления рубля с начала 2025 года пока остается в силе. С начала 2025 года он восстановил позиции к доллару почти на 25%. Снижение объема внешнего долга, слабая динамика импорта и настрой участников рынка на геополитический позитив только усилили предпосылки для укрепления курса рубля. Российская валюта в этом году стала надежным инвестиционным инструментом для трейдеров и инвесторов, подытожил аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

