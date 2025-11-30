Аналитик назвала способ заработка на недвижимости без ее покупки

«Инвестиции в недвижимость традиционно выступают самым понятным и надежным активом для россиян в любых экономических обстоятельствах. Тем не менее физическая покупка недвижимости сопряжена с рядом ограничений — преимущественно высокий порог входа и низкая ликвидность, а также с рисками — недобросовестных застройщиков с недостроями и мошенниками на этапе оформления сделок», — отметил аэксперт.
На данный момент возможно инвестировать в недвижимость с минимальными суммами при более низких рисках посредством инструментов фондового рынка:
- Паевые инвестиционные фонды. Прямая альтернатива инвестициям в недвижимость, где инвестор получается доход с аренды коммерческих или жилых помещений, не принимая участия в поиске арендатора
и т. д.
Среди таких фондов можно выделить ЗПИФы УК «Парус», которая занимается коммерческой недвижимостью класса «А»: ПАРУС-ОЗН, ПАРУС-СБЛ, ПАРУС-НОРД, ПАРУС-ЛОГ, ПАРУС-КРАС. Другой альтернативой фонда может быть ЗПИФ недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость». В данном случае речь идет об арендных доходах жилой недвижимости из разных сегментов рынка, которые были построены ГК «Самолет».
- Облигации. Инструмент с более высоким риском на текущий момент, поскольку высокая ключевая ставка сдерживает массовый спрос на недвижимость, а застройщики испытывают сложности с обслуживанием своих внушительных долгов. Тем не менее отдельные бумаги представляют интерес.
В частности, выпуски Группы ЛСР: 001Р-09 и 001Р-11 с ежемесячными купонами на уровне 14,75% и 16% и доходностью к погашению (YTM) на уровне 17,8% и 17,5% соответственно (погашения по облигациям в 2027 и2028 гг.). Можно также рассмотреть выпуск А101 001Р-01 с купоном 17%, YTM 16,6% и погашением в 2027 году. Мы выбираем облигации данных эмитентов по причине их финансовой устойчивости по сравнению с прочими представителями отрасли. В частности, долги обе компании более чем на ¾ покрыты остатками на счетах эскроу.
- Акции. Наиболее рисковый инструмент особенно в текущем нисходящем цикле для строительной отрасли. На текущий момент из эмитентов акций мы выделаем только бумаги Группы ЛСР, тем не менее по мере прохождения низшей фазы цикла можно будет рассматривать и акции других компаний, в зависимости от того, как они пройдут текущий сложный период времени.