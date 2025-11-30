Аналитик назвала способ заработка на недвижимости без ее покупки

В частности, выпуски Группы ЛСР: 001Р-09 и 001Р-11 с ежемесячными купонами на уровне 14,75% и 16% и доходностью к погашению (YTM) на уровне 17,8% и 17,5% соответственно (погашения по облигациям в 2027 и2028 гг.). Можно также рассмотреть выпуск А101 001Р-01 с купоном 17%, YTM 16,6% и погашением в 2027 году. Мы выбираем облигации данных эмитентов по причине их финансовой устойчивости по сравнению с прочими представителями отрасли. В частности, долги обе компании более чем на ¾ покрыты остатками на счетах эскроу.