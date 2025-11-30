Ричмонд
Аналитик назвала способ заработка на недвижимости без ее покупки

«Схема Долиной» сделала всегда привлекательный для долгосрочных инвестиций рынок недвижимости токсичным буквально за один месяц. Люди стали бояться обмана как со стороны мошенников, так и со стороны «ушлых старушек». Но есть способы заработка на рынке квадратных метров и без покупки. Подробности Финансам Mail раскрыла Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер».

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: пресс-служба компании "Метриум"

«Инвестиции в недвижимость традиционно выступают самым понятным и надежным активом для россиян в любых экономических обстоятельствах. Тем не менее физическая покупка недвижимости сопряжена с рядом ограничений — преимущественно высокий порог входа и низкая ликвидность, а также с рисками — недобросовестных застройщиков с недостроями и мошенниками на этапе оформления сделок», — отметил аэксперт.

На данный момент возможно инвестировать в недвижимость с минимальными суммами при более низких рисках посредством инструментов фондового рынка:

Среди таких фондов можно выделить ЗПИФы УК «Парус», которая занимается коммерческой недвижимостью класса «А»: ПАРУС-ОЗН, ПАРУС-СБЛ, ПАРУС-НОРД, ПАРУС-ЛОГ, ПАРУС-КРАС. Другой альтернативой фонда может быть ЗПИФ недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость». В данном случае речь идет об арендных доходах жилой недвижимости из разных сегментов рынка, которые были построены ГК «Самолет».

  • Облигации. Инструмент с более высоким риском на текущий момент, поскольку высокая ключевая ставка сдерживает массовый спрос на недвижимость, а застройщики испытывают сложности с обслуживанием своих внушительных долгов. Тем не менее отдельные бумаги представляют интерес.

В частности, выпуски Группы ЛСР: 001Р-09 и 001Р-11 с ежемесячными купонами на уровне 14,75% и 16% и доходностью к погашению (YTM) на уровне 17,8% и 17,5% соответственно (погашения по облигациям в 2027 и2028 гг.). Можно также рассмотреть выпуск А101 001Р-01 с купоном 17%, YTM 16,6% и погашением в 2027 году. Мы выбираем облигации данных эмитентов по причине их финансовой устойчивости по сравнению с прочими представителями отрасли. В частности, долги обе компании более чем на ¾ покрыты остатками на счетах эскроу.

  • Акции. Наиболее рисковый инструмент особенно в текущем нисходящем цикле для строительной отрасли. На текущий момент из эмитентов акций мы выделаем только бумаги Группы ЛСР, тем не менее по мере прохождения низшей фазы цикла можно будет рассматривать и акции других компаний, в зависимости от того, как они пройдут текущий сложный период времени.

