Аналитик назвал условия, при которых доллар будет стоить около 60 рублей

«В свои прогнозы на третий квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 11,5 за юань, 83 за доллар и 95 за евро. На четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 11,7 за юань, 85 за доллар и 98 за евро», — добавил аналитик.