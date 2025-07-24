Аналитик назвал условия, при которых доллар будет стоить около 60 рублей

На курс рубля влияет масса факторов. Это могут быть выплаты налогов компаниями-экспортерами, геополитика и даже сезон отпусков. Сейчас для российской валюты появился новый фактор: 18й пакет санкций со стороны Евросоюза, который направлен на энергетической сектор России.
По мнению аналитика Совкомбанка, 18-й пакет санкций ЕС не несёт значимого ущерба для российской экономики, для российского экспорта нефти и нефтепродуктов.
«Баланс международного рынка, на наш взгляд, не пострадает. Об этом же свидетельствует и реакция нефтяных цен Brent — котировки практически не отреагировали на новые санкции и остались вблизи $69 за баррель», — отметил эксперт.
Крайне важным является тот факт, что США не присоединились к этому пакету санкций Европы. Именно американских санкций больше боятся Китай, Индия и другие покупатели российского экспорта.
«Мы полагаем, что новый пакет санкций ЕС в основном приведёт к тому, что покупатели российской нефти продолжат покупать энергоносители из РФ, но будут требовать чуть больший дисконт. Дисконт российской нефти может расшириться на несколько долларов на несколько месяцев», — прогнозирует он.
При этом он ожидает, что российские компании и их контрагенты в ближайшие недели перестроят цепочки поставок, что минимизировать санкционные риски.
Васильев подчеркнул, что о низком влиянии нового пакета европейских санкций для курса валют свидетельствует и реакция российских рынков: рубль практически не отреагировал на санкции.
«Мы полагаем, что в ближайшие месяцы курс рубля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений, хотя многое будет зависеть от развития геополитической ситуации. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 10,6−11,3 за юань, 76−81 за доллар, 89−95 за евро», — прогнозирует он.
В целом мы полагаем, что рубль может оставаться крепким, пока:
— сохраняется жёсткая денежно-кредитная политика,
— есть ожидания улучшения в геополитике,
— российские власти не приняли меры на ослабление рубля.
В базовом сценарии мы ожидаем постепенного ослабления курса рубля с 81 за доллар в среднем во втором квартале до 83 за доллар в третьем квартале и до 85 за доллар в четвертом квартале.
«В свои прогнозы на третий квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 11,5 за юань, 83 за доллар и 95 за евро. На четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 11,7 за юань, 85 за доллар и 98 за евро», — добавил аналитик.
Причинами ослабления рубля, вероятно, станут сезонное увеличение спроса на импорт во втором полугодии, увеличение спроса на валюту для зарубежного туризма летом, снижение ключевой ставки во втором полугодии.
Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 18%. К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%.
При этом любой прогресс в переговорах РФ-США, вероятно, приведёт к более крепким уровням по рублю (в район 70 за доллар, в моменте может быть и 60−70), отметил аналитик.
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