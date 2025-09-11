Аналитик назвал следующую цель золота

По его словам, новый рекорд цены на золото обусловлен ослаблением доллара и ожиданиями скорого снижения процентных ставок ФРС после слабых данных по занятости в США. Свою роль в подорожании драгметалла сыграл и Народный банк Китая — он на протяжении 10 месяцев систематически скупал золото, что повысило спрос на этот актив.
«Целевой уровень для золота составляет около 4000 долларов за тройскую унцию к концу года, учитывая сохраняющуюся политическую и экономическую неопределённость, а также продолжающийся спрос центральных банков, особенно Китая, на увеличение золотых резервов», — сказал аналитик.
При этом эксперт допустил возможность коррекции, после которой при сохранении текущих факторов золото продолжит ралли, поддерживаемое геополитическими рисками и монетарной политикой.
Дмитрий Вишневский добавил, что рост стоимости золота позитивно влияет на цену серебра, которое также значительно подорожало, впервые за 14 лет превысив отметку в 42 доллара за тройскую унцию.
Как напомнил специалист, с начала 2025 года серебро выросло более чем на 40%, что связано с усилением геополитических и экономических рисков, а также с ожиданиями снижения процентных ставок ФРС — подобно золоту, серебро воспринимается инвесторами как защитный актив.
«Учитывая текущие тенденции и исторические максимумы, можно ожидать и рекордных цен на серебро, приближающихся к отметкам около 45 долларов за унцию, особенно если сохранится спрос со стороны промышленных потребителей и инвесторов», — заключил эксперт.
