Аналитик назвал следующую цель золота

Стоимость золота 8 сентября впервые в истории превысила 3700 долларов за тройскую унцию — на 17:00 мск цена драгметалла составляла 3 715,2 доллара. В чем причина нового рекорда и к какой отметке будет стремиться золото, Финансам Mail рассказал Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По его словам, новый рекорд цены на золото обусловлен ослаблением доллара и ожиданиями скорого снижения процентных ставок ФРС после слабых данных по занятости в США. Свою роль в подорожании драгметалла сыграл и Народный банк Китая — он на протяжении 10 месяцев систематически скупал золото, что повысило спрос на этот актив.

«Целевой уровень для золота составляет около 4000 долларов за тройскую унцию к концу года, учитывая сохраняющуюся политическую и экономическую неопределённость, а также продолжающийся спрос центральных банков, особенно Китая, на увеличение золотых резервов», — сказал аналитик.

При этом эксперт допустил возможность коррекции, после которой при сохранении текущих факторов золото продолжит ралли, поддерживаемое геополитическими рисками и монетарной политикой.

Дмитрий Вишневский добавил, что рост стоимости золота позитивно влияет на цену серебра, которое также значительно подорожало, впервые за 14 лет превысив отметку в 42 доллара за тройскую унцию.

Как напомнил специалист, с начала 2025 года серебро выросло более чем на 40%, что связано с усилением геополитических и экономических рисков, а также с ожиданиями снижения процентных ставок ФРС — подобно золоту, серебро воспринимается инвесторами как защитный актив.

«Учитывая текущие тенденции и исторические максимумы, можно ожидать и рекордных цен на серебро, приближающихся к отметкам около 45 долларов за унцию, особенно если сохранится спрос со стороны промышленных потребителей и инвесторов», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

