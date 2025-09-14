Аналитик назвал ключевой психологический барьер для евро

Ключевыми драйверами роста европейской валюты он назвал:
- Отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерам оказывает очень ограниченное влияние на текущий момент, но в перспективе это позволит не провоцировать избыточную продажу валюты.
- Низкая цена нефти и общее снижение экспорта. В то же время, ожидается восстановления импорта, что изменит соотношение спроса и предложения валюты.
- Геополитика. Неопределенность подстегивает рост доллара и евро, а за ним и юаня.
Кроме того, по словам специалиста, евро рос на ожиданиях, что Банк России понизит ключевую ставку до 16% годовых (ЦБ 12 сентября принял решение снизить ее до 17%).
Эксперт также отметил, что опережающая динамика роста евро относительно доллара может быть вызвана ожиданиями более мягкой политики ФРС относительно ЕЦБ.
«100 рублей — ключевой психологический барьер. Закрепление выше данного уровня являлось бы триггером при биржевой торговле евро», — добавил Андрей Смирнов.
Однако, продолжил аналитик, ограничения на торговлю валютами, вызванные геополитическими факторами, не позволяют участникам рынка оперативно отыгрывать изменения котировок. Внебиржевая торговля сопряжена с низкой ликвидностью и ограниченностью количества участников, что приводит к низкой эффективности механизмов ценообразования. Арбитражеры неспособны устранять данные неэффективности, поэтому, возникает множество курсов валют при внебанковских обменах.
При этом, ценообразование в банках обладает своими особенностями. Так, риски неопределенности заставляют банки закладывать повышенные маржи в спреды. Чем сложнее найти контрагента для конверсии, тем выше устанавливается спред.
Кроме того, указал специалист, ограниченная конкуренция на внебиржевом рынке позволяет банкам устанавливать менее выгодные курсы. Некоторые банки предлагали курс доллара до 120 рублей в первые дни после санкций.
«Операционные издержки включают затраты на поиск контрагентов, хеджирование рисков и соблюдение санкционных требований. В связи с этим нельзя говорить о четких психологических барьерах», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».