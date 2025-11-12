Bloomberg узнал, как Трамп заставит доллар «улыбнуться»

Доллар США ожидает ослабление — к такому выводу пришел экономист, отмечая: «Следующее крупное движение доллара все равно будет вниз». Он связывает это с ускорением экономического роста вне США, что уменьшает поддержку американской валюты.
Ситуацию усиливают неопределенность торговой политики Дональда Трампа и возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС. После выхода отчета ADP об ослаблении занятости Индекс Bloomberg Dollar Spot во вторник немного снизился, поскольку рынок усилил ожидания более мягкой политики Центробанка США.
Продолжающийся рекордный шатдаун федерального правительства снизил волатильность благодаря отсутствию свежей макростатистики. При этом октябрь стал одним из самых сильных месяцев для доллара в 2024 году. Ожидается, что в ближайшие дни федеральные ведомства вернутся к работе.
По мнению Джена, ожидаемое ослабление доллара соответствует модели «улыбки доллара»: американская валюта сильна при высоком росте или рецессии в США, но слабеет, когда их экономика лишь умеренно опережает другие. «В этом году доллар продавали из-за факторов, “отталкивающих” капитал от США, но Европа и Азия еще не стали “локомотивом”. Мы ждем мягкой посадки американской экономики и ускорения в остальном мире», — пояснил эксперт.
В прошлом году аналогичный прогноз Джена оказался преждевременным — США обгоняли своих конкурентов по темпам роста. Сейчас перспективы улучшились: Европа демонстрирует признаки восстановления, а Китай сохраняет «сверхконкурентоспособность».
Прогнозы МВФ на 2025 год: рост ВВП США — 2% (2024: 2,8%), еврозоны — 1,2% (2024: 0,9%), Китая — 4,8% (2024: 5%).
Джен также считает, что администрация Трампа сознательно заинтересована в более слабом долларе — это укрепляет конкурентоспособность экспорта США. Падение доверия к основным мировым валютам, по мнению эксперта, стимулирует спрос на золото и биткоин, и эта тенденция, скорее всего, сохранится. «США уже на третьей или четвертой подаче многолетней “перенастройки доллара”», — резюмировал Джен.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».