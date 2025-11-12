Bloomberg узнал, как Трамп заставит доллар «улыбнуться»

По мнению Джена, ожидаемое ослабление доллара соответствует модели «улыбки доллара»: американская валюта сильна при высоком росте или рецессии в США, но слабеет, когда их экономика лишь умеренно опережает другие. «В этом году доллар продавали из-за факторов, “отталкивающих” капитал от США, но Европа и Азия еще не стали “локомотивом”. Мы ждем мягкой посадки американской экономики и ускорения в остальном мире», — пояснил эксперт.