Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg узнал, как Трамп заставит доллар «улыбнуться»

Доллар, несмотря на недавний краткосрочный рост, по-прежнему находится в нисходящем тренде, отмечает Стивен Джен, руководитель лондонской инвестиционной компании Eurizon SLJ Capital и автор теории «долларовой улыбки». По его прогнозу, в течение оставшегося срока президентства Дональда Трампа индекс доллара может снизиться еще на 13,5%, после уже зафиксированного падения на 7% с начала 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Доллар США ожидает ослабление — к такому выводу пришел экономист, отмечая: «Следующее крупное движение доллара все равно будет вниз». Он связывает это с ускорением экономического роста вне США, что уменьшает поддержку американской валюты.

Ситуацию усиливают неопределенность торговой политики Дональда Трампа и возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС. После выхода отчета ADP об ослаблении занятости Индекс Bloomberg Dollar Spot во вторник немного снизился, поскольку рынок усилил ожидания более мягкой политики Центробанка США.

Продолжающийся рекордный шатдаун федерального правительства снизил волатильность благодаря отсутствию свежей макростатистики. При этом октябрь стал одним из самых сильных месяцев для доллара в 2024 году. Ожидается, что в ближайшие дни федеральные ведомства вернутся к работе.

По мнению Джена, ожидаемое ослабление доллара соответствует модели «улыбки доллара»: американская валюта сильна при высоком росте или рецессии в США, но слабеет, когда их экономика лишь умеренно опережает другие. «В этом году доллар продавали из-за факторов, “отталкивающих” капитал от США, но Европа и Азия еще не стали “локомотивом”. Мы ждем мягкой посадки американской экономики и ускорения в остальном мире», — пояснил эксперт.

В прошлом году аналогичный прогноз Джена оказался преждевременным — США обгоняли своих конкурентов по темпам роста. Сейчас перспективы улучшились: Европа демонстрирует признаки восстановления, а Китай сохраняет «сверхконкурентоспособность».

Прогнозы МВФ на 2025 год: рост ВВП США — 2% (2024: 2,8%), еврозоны — 1,2% (2024: 0,9%), Китая — 4,8% (2024: 5%).

Джен также считает, что администрация Трампа сознательно заинтересована в более слабом долларе — это укрепляет конкурентоспособность экспорта США. Падение доверия к основным мировым валютам, по мнению эксперта, стимулирует спрос на золото и биткоин, и эта тенденция, скорее всего, сохранится. «США уже на третьей или четвертой подаче многолетней “перенастройки доллара”», — резюмировал Джен.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Денежно-кредитная политика: цели, методы и инструменты
У любого развитого государства в арсенале есть инструменты, которые помогают управлять потребительскими ценами, условиями кредитования, уровнем безработицы, валютным курсом, инвестициями и другими аспектами макроэкономики. Расскажем, кто управляет финансовыми потоками страны и как строится ее денежно-кредитная политика.
Читать дальше