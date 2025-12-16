Аналитик допустил подорожание золота до 5000 долларов

Геополитическая напряженность. В текущем году мы видели, что ситуация на Ближнем Востоке продолжала оставаться неспокойной. Эскалация конфликта вылилась в полномасштабную войну между Израилем и Ираном, которая с помощью вмешательства Трампа, продлилась всего несколько дней. Несмотря на заключенное перемирие с ХАМАС, освобождение заложников и вывод израильских солдат с территории сектора Газы, это не произвело должного впечатления на рынки. По всей видимости, рыночные участники не очень уверены в том, что мир продлится долго, а ситуация окончательно разрешена.