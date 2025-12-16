Аналитик допустил подорожание золота до 5000 долларов

С начала текущего года и к настоящему моменту цена на золото растёт более чем на 60% и обновила исторические максимумы. Рост в текущем году является сильнейшим с 1979 г. Цена на серебро демонстрирует рост свыше 120%. Цена на платину поднимается более чем на 100%, цена на палладий — более чем на 70%.
По его словам, из ключевых факторов, которые продолжают оказывать положительное влияние на цены на драгоценные металлы можно выделить следующие.
Слабость курса американской национальной валюты. В 2025 г. индекс доллара DXY продемонстрировал одну из худших динамик с 2017 г. — с начала текущего года снижение индекса доллара составляет более 9%. При этом отрицательная корреляция между курсом доллара США и ценами на драгоценные металлы в настоящее время достаточно высока.
Геополитическая напряженность. В текущем году мы видели, что ситуация на Ближнем Востоке продолжала оставаться неспокойной. Эскалация конфликта вылилась в полномасштабную войну между Израилем и Ираном, которая с помощью вмешательства Трампа, продлилась всего несколько дней. Несмотря на заключенное перемирие с ХАМАС, освобождение заложников и вывод израильских солдат с территории сектора Газы, это не произвело должного впечатления на рынки. По всей видимости, рыночные участники не очень уверены в том, что мир продлится долго, а ситуация окончательно разрешена.
Кроме этого, появился еще один потенциальный регион геополитической напряженности — Венесуэла. Существует угроза проведения наземной операции в Венесуэле. США сформировали у её берегов ударную группировку и угрожают нанести удар по наркокартелям, находящимся на территории страны. Мы полагаем, что эта ситуация скорее создана искусственно и направлена на оказание дополнительного давления на Китай и Россию.
В этой ситуации цена на золото по большей части выступала в качестве защитного актива и аллокация в данный актив увеличилась.
Торговые войны. В текущем году Трамп проводит жесткую протекционистскую политику в том числе в отношении своего главного геополитического противника — КНР. После встречи Трампа с Си Цзиньпином на саммите АТЭС обстановка немного разрядилась, однако рынок, всё же ожидал большего (подписания окончательного торгового соглашения). Не так давно лидеры стран созванивались и Трамп обещал посетить Пекин в апреле следующего года.
Согласно последнему обзору от Всемирного совета по золоту, большая часть центральных банков отдает предпочтение сохранения позиции в золоте по причине того, что:
- Это является исторической позицией.
- У золота отсутствует риск дефолта.
- Цена на золото растёт в периоды кризиса.
- Золото является отличным активом для диверсификации портфеля.
- Золото является активом, хеджирующим от инфляции.
Последний пункт особенно актуален в свете принятия в США Большого прекрасного билля, который может существенно увеличить дефицит бюджета США. Эти причины, вероятнее всего, продолжат оставаться актуальными и в 2026 году.
«Проблемы» на внутреннем контуре США. Дополнительно к геополитическим и экономическим неопределенностям необходимо так добавить фактор неопределенности на внутреннем контуре, который тоже оказывал положительное влияние на рынке, подталкивая цены на драгоценные металлы наверх. Например, это действия Трампа в отношении ФРС. Трамп последовательно критикует действия Пауэлла, обвиняя его в медлительности и призывая как можно быстрее снизить ключевую ставку.
Данная ситуация сказывалась на ценах на золото положительно, так как создалась реальная угроза постепенной утраты регулятором независимости.
FOMO на рынке. Столь сильный рост цен на драгоценные металлы спровоцировал эффект страха упустить выгоду (FOMO).
Как добавил Николай Дудченко, новые рекорды стоимости золота, серебра и платины в 2025 году не исключены.
«В нашем базовом сценарии мы предполагаем, что цены на драгоценные металлы могут продолжить рост. В 2026 г. ситуация в целом останется благоприятной для цен на золото. Геополитические риски остаются высокими. ФРС может перейти к более существенному снижению ключевой ставки», сказал аналитик.
Согласно его прогнозу, средняя цена на золото может сложиться в диапазоне $4100−4300 за тройскую унцию, средняя цена на серебро составить $60 — 61 за унцию.
Вместе с тем, необходимо также учитывать, что цены достаточно сильно отклонились от своих средних значений. Это означает, что нужно принимать во внимание и возможность коррекции.
Говоря о новой цели золота, эксперт отметил, что новый возможный максимум пока просматривается на уровне $4500 за тройскую унцию.
В долгосрочной перспективе мы не исключаем выхода к отметке $5000 за тройскую унцию, однако для этого необходимо, чтобы на рынке сложились необходимые условия.
