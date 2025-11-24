Ричмонд
Американские пошлины толкают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Тарифная политика США побуждает Канаду ускорять диверсификацию торговли и искать осторожного сближения с Китаем после многолетнего кризиса в их двухсторонних отношениях, пишет в понедельник газета Washington Post.

Источник: © РИА Новости

Как напоминает издание, ранее премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС — первую на таком уровне с 2017 года. Карни назвал ее «переломным моментом», а Си пригласил его посетить Китай. Отношения между странами резко ухудшились в 2018 году после задержания Пекином двух канадцев и взаимных обвинений в шпионаже и вмешательстве в выборы.

Издание отмечает, что разворот в политике Оттавы стал следствием повышения пошлин Вашингтоном на канадскую продукцию и угрозы президента США Дональда Трампа «сделать Канаду 51-м штатом». На этом фоне правительство Карни объявило о переходе от «зависимости к устойчивости» и поставило целью удвоить объемы экспорта в страны за пределами США к 2035 году. Сейчас более 75% канадского экспорта направляется в Соединенные Штаты, напоминает газета.

Аналитики, опрошенные изданием, предупреждают, что сближение с Пекином несет риски, однако признают необходимость диверсификации. «Речь идёт о диверсификации рисков», — сказала директор China Governance Lab Университета Торонто Линнетт Он, напоминая, что в 2024 году на Китай пришлось лишь около 4% канадского экспорта.

WP также сообщает, что интерес канадских компаний к новым рынкам растет: посещаемость сайта Export Development Canada увеличилась на 61%, а запросы по материалам о торговой диверсификации — на 93%.

