Американские пошлины толкают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP

Как напоминает издание, ранее премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС — первую на таком уровне с 2017 года. Карни назвал ее «переломным моментом», а Си пригласил его посетить Китай. Отношения между странами резко ухудшились в 2018 году после задержания Пекином двух канадцев и взаимных обвинений в шпионаже и вмешательстве в выборы.
Издание отмечает, что разворот в политике Оттавы стал следствием повышения пошлин Вашингтоном на канадскую продукцию и угрозы президента США Дональда Трампа «сделать Канаду 51-м штатом». На этом фоне правительство Карни объявило о переходе от «зависимости к устойчивости» и поставило целью удвоить объемы экспорта в страны за пределами США к 2035 году. Сейчас более 75% канадского экспорта направляется в Соединенные Штаты, напоминает газета.
Аналитики, опрошенные изданием, предупреждают, что сближение с Пекином несет риски, однако признают необходимость диверсификации. «Речь идёт о диверсификации рисков», — сказала директор China Governance Lab Университета Торонто Линнетт Он, напоминая, что в 2024 году на Китай пришлось лишь около 4% канадского экспорта.
WP также сообщает, что интерес канадских компаний к новым рынкам растет: посещаемость сайта Export Development Canada увеличилась на 61%, а запросы по материалам о торговой диверсификации — на 93%.