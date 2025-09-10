Американская Coca-Cola подала иск к ООО «Кока-кола Компании»

Иск поступил в суд 8 сентября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Газета «Коммерсант» в марте писала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производит зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании» в партнерстве с российским ООО ПКВ. Этикетка продукции, согласно визуальному ряду, практически идентична оригинальному напитку, отмечало издание со ссылкой на презентацию для ритейлеров.
По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников.
Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне — о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия») было переименовано в ООО «Мултон Партнерс» и запустило производство аналога Coca-Cola — «Добрый Cola».