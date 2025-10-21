Ричмонд
Bloomberg: Америка резко сократила импорт часов из Швейцарии

Экспорт швейцарских часов в сентябре резко снизился на фоне введения 39-процентной импортной пошлины США на продукцию из Швейцарии. Поставки на американский рынок упали на 55% в сентябре. Об этом пишет Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Швейцарский экспорт часов в США сократился второй месяц подряд после резкого роста в июле, когда производители нарастили поставки перед ожидаемым введением пошлин.

Под действием американских тарифов, обозначаемых как одни из самых высоких среди развитых стран, оказались Richemont, Swatch Group AG и независимые бренды, включая Audemars Piguet, Patek Philippe и Rolex SA.

Без учета США экспорт швейцарских часов в прошлом месяце увеличился на 7,8%. С учетом американского рынка мировой экспорт сократился на 3,1% год к году, до 2 млрд швейцарских франков (около $2,5 млрд).

Наибольшее снижение пришлось на стальные модели. Поставки часов среднего ценового сегмента в сентябре выросли на 4,2%. В то же время общий экспорт Швейцарии в США в сентябре восстановился, что указывает на устойчивый спрос на швейцарские товары несмотря на введенные тарифы.

Правительство Швейцарии продолжает переговоры с Вашингтоном о снижении пошлин. Ранее министр торговли Говард Лютник заявлял о вероятности сделки со США, однако с тех пор признаков прогресса не отмечалось.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

