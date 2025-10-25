Америка поможет: как экономика США мешает их же собственным санкциям

США ввели новые санкции против России, которые на этот раз затронули две крупнейшие российские нефтяные компании. Предполагается, что они должны ударить по экспорту в две основные страны, с которыми сейчас Россия ведет торговлю углеводородами: Индию и Китай. Эффективность этих санкций покажет будущее, но нефтяной рынок фундаментально не может себе позволить исключение российской нефти из уравнения. По иронии — во многом благодаря стране, которая санкции и вводит. Почему американский рынок нефти помогает мировому и насколько его значение велико — в материале «Известий».
Назад к пику спроса
Более 15 лет назад считалось, что в развитых странах, большая часть которых относится к «коллективному Западу», уже достигнут пик спроса на нефть — теория, которая пришла на смену пику добычи. Это обосновывалось как тектоническими факторами вроде замедления роста населения, так и технологическими (повышение эффективности использования топлива) и, наконец, социально-политическими — осознанным снижением энергопотребления и переходу на альтернативные виды топлива.
В основном это коснулось ЕС и Восточной Азии, но и США тоже затронуло. В то время как производство нефти нарастало год от года на фоне сланцевой революции, потребление начало падать, и значительно. В начале 2010-х оно составило около 18 млн баррелей в сутки против 20,8 млн баррелей на пике в 2005 году.
Однако снижение импорта и падение цен вновь изменили поведенческие привычки американских потребителей. Экономия топлива стала выходить из моды вопреки всем «зеленым» инициативам. Это происходило и при администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа (первого срока), и при Джо Байдене.
Правительство США, в отличие от европейских стран, никаких серьезных ограничений не вводило, общественный транспорт в крупнейших городах США развит слабо, а индустрия электромобилей была слишком мала, чтобы качественно изменить ситуацию. Сейчас, по мере отмены ESG-инициатив и настоящей войны вокруг экологических норм в отдельных штатах, процесс возвращения к традиционному топливу ускорился. Тем более что машины за последние 20 лет стали намного больше. В итоге, по прогнозу Управления энергетической информации США, в 2025 году потребление нефти составит 20,6 млн баррелей в сутки, что является наивысшим показателем за 18 лет.
В то же время игнорировать «фактор Трампа» не стоит — правительство формирует будущие тренды. В краткосрочной перспективе пошлины могут навредить экономическому развитию и таким образом замедлить рост потребления нефти. Но если отбросить этот разовый эффект, его политика будет только стимулировать спрос. Поддержка больших, потребляющих большие объемы бензина автомобилей американского производства — это основа протекционистской политики нынешней администрации.
До 2024 года американская энергетическая индустрия признавала, что исторический пик потребления нефти в стране, достигнутый в 2005 году, до начала мирового финансового кризиса, был недостижим. Рост эффективности означал, что в результате кратковременного восстановления после пандемии Америка, как и другие богатые страны, такие как Германия, Франция и Япония, достигла пика спроса на нефть. Всего несколько месяцев назад Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что потребление в США будет снижаться каждый год с 2025 года, достигнув 20,01 млн баррелей в день к 2030 году.
Теперь эти прогнозы пересматриваются, причем спешно. Самое актуальное предсказание от МЭА, рассматривающее период только до 2026 года, уже показывает небольшой рост в следующем году. Помимо упомянутых факторов, не стоит забывать и о том, что предложение часто определяет спрос: нефтяная промышленность, которая побудила страну сохранять низкие налоги на топливо, обеспечивает более дешевый бензин и дизель, чем в других богатых странах. В результате США потребляют 20% от всей нефти, добываемой в мире.
Впрочем, внутренний состав этого спроса меняется. В 2005 году, когда общее потребление нефти в Америке достигло рекорда, бензин и дизель были на переднем крае роста индустрии. Сегодня доля обоих видов топлива снизилось по сравнению с недавними пиками. Вместо этого самой быстрорастущей фракцией является этан, используемый преимущественно в качестве сырья в нефтехимической промышленности, где он становится строительным блоком для пластиков. Спрос на авиационное топливо в США также быстро растет.
При этом определенные успехи в экономии топлива всё-таки достигнуты. Средняя американская модель автомобиля 2024 года потребляет на 40% меньше бензина, чем модель 2005 года, достигая примерно 9,45 л на 100 км. Это резкий разворот по сравнению с 12-процентным снижением топливной экономичности с 1988 по 2004 год, когда американцы покупали еще более тяжелые и менее эффективные внедорожники.
Отказ от экономии
Администрация Трампа планирует отказаться от борьбы за топливную экономичность. С 1975 года и до этого года американские автопроизводители сталкивались со штрафами, если не достигали ежегодных целей по энергосбережению. Но теперь Белый дом пообещал не наказывать за нарушения, давая автомобильной промышленности карт-бланш делать то, что она считает нужным. Нынешние низкие цены на нефть только убедят больше американцев покупать большие внедорожники и кроссоверы. В США на заправках тратят меньше денег, чем в Европе, даже с учетом того, что используют куда менее экономичные машины.
В сочетании с пренебрежением Белого дома к электромобилям потребление бензина в США, вероятно, будет намного больше, чем предсказывалось раньше. С учетом растущего использования авиатоплива и нефтехимии новый рекорд спроса на нефть в Америке практически неизбежен. Из-за возвышения Китая (который как раз таки внедряет электрокары с рекордной скоростью) иногда забывают, что США остаются крупнейшим в мире потребителем нефти. И то, что происходит в Америке, будет влиять и на остальной мир.
В то же время сомнительно, что добыча нефти будет догонять. Низкие цены приводят к тому, что всё меньше производителей сланцевой нефти могут обеспечить устойчивую прибыль. И несмотря на призывы «Бури, детка, бури» (лозунг еще бушевских времен, находящий отклик в администрации Трампа), не торопятся увеличивать инвестиции. Предпочитая фиксировать прибыль там, где она есть. Согласно прогнозам EIA, в этом году добыча достигнет 13,6 млн баррелей в сутки, а в следующем прибавит только 100 тыс. баррелей, что в пределах статистической погрешности.
В этой ситуации США будут самым лучшим спонсором мирового рынка — и, собственно, уже им являются. Именно бурный рост спроса в Америке вкупе с увеличением китайских закупок в стратегические резервы стал основным драйвером, поддерживающим цены в 2025 году на фоне сильнейшего увеличения добычи со стороны ОПЕК+, добавившей более 2 млн баррелей. И в таких условиях санкции выглядят не очень эффективным шагом — если есть спрос, то нефть найдет способ просочиться. Всё же торговля нефтью намного менее прозрачна и сложнее поддается ограничениям.
Что касается непосредственно санкционных усилий, то их эффект вообще может быть обратным в данных условиях. Что они точно ускорят, так это процессы дедолларизации. Первые шаги в отказе от петродоллара в торговле с Китаем страны Залива уже предприняли в 2023 году. Отказываться от доллара — неудобно и сложно, но нужда может быстро заставить как можно быстрее освоить альтернативные методы платежей.