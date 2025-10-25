Америка поможет: как экономика США мешает их же собственным санкциям

Администрация Трампа планирует отказаться от борьбы за топливную экономичность. С 1975 года и до этого года американские автопроизводители сталкивались со штрафами, если не достигали ежегодных целей по энергосбережению. Но теперь Белый дом пообещал не наказывать за нарушения, давая автомобильной промышленности карт-бланш делать то, что она считает нужным. Нынешние низкие цены на нефть только убедят больше американцев покупать большие внедорожники и кроссоверы. В США на заправках тратят меньше денег, чем в Европе, даже с учетом того, что используют куда менее экономичные машины.